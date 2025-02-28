與烏克蘭礦產協議 美含糊安全問題

美國與烏克蘭礦產協議廿六日曝光，紐約時報報導，協議中提到美國「支持烏克蘭努力取得必要安全保證，以建立持久和平」。

紐約時報報導，協議有關安全保證的這句話雖然含糊，且未顯示美國維護烏克蘭安全的任何具體承諾，但確實是新增措詞，且是基輔方面奮力爭取才加入，之前的礦產資源草案並沒提到，但不確定該版本是否就是最終版本。

烏克蘭總統澤倫斯基廿六日在基輔表示，協議納入談到安全保證的措詞有其必要，以便烏方認定協議成功。

基輔獨立報報導，這份協議名為「雙邊協議：建立重建投資基金的條款和條件」，內容明確稱「俄羅斯入侵烏克蘭」。

開頭提到，「鑒於美國自二○二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已向烏克蘭提供大量財政和物質支持」。此外，協議也提到，烏克蘭自願放棄成為全球第三大核武庫，加強對國際和平與安全的貢獻。

協議核心是美烏共同設立一檔基金，並且共同管理，烏克蘭將把未來開發國有礦產資源收益的五十％投入該基金。這些資金將用於投資烏克蘭重建，並為美國帶來經濟回報。至於基金具體營運方式和利潤分配，後續將透過單獨協議訂定。

整份協議並未提到美國總統川普最初所說的五千億美元。即便簽署協議，要大量開發烏國天然資源，仍要巨額投資，而且烏克蘭礦產很多在俄國占領區。

烏國擁有美方認定為五十種關鍵礦物中的廿種，包括鋰、石墨、鈦、鈾及稀土；稀土是十七種元素的合稱，對手機製造到國防工業都很重要。

產業分析師指出，烏國礦產的可能價值合計數兆美元；鈦及鋰可能有最大商業利益。