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川普嗆澤倫斯基 別幻想進北約

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普（右）證實28日將與烏克蘭總統澤倫斯基（左）簽礦產協議。路透
美國總統川普（右）證實28日將與烏克蘭總統澤倫斯基（左）簽礦產協議。路透

美國總統川普廿六日在白宮內閣會議上表示，烏克蘭總統澤倫斯基廿八日將抵達華府並簽署美烏礦產協議。川普表明美國不會向烏克蘭提出安全保證，認為這應該由歐洲提供，還說烏克蘭不必幻想能加入北約組織。

川普形容美烏礦產協議「非常重大」，美國將能從烏克蘭取得用於航太、國防、核子等產業的稀土，基輔則能償還美國自前總統拜登任內提供的大批軍援。

川普說：「我的優先要務就是讓戰爭停止，第二就是我不想再多付任何錢。現在我們要拿回所有的錢，甚至可能會更多。」

川普說，美國不會提供直接的軍事或安全保證，「我不會做超出太多的安全保證，我們將讓歐洲來做這件事，因為歐洲才是他們的鄰居」。

川普說，美國在烏克蘭採礦就等於自動維護烏國安全，「因為當我們出現時，沒人敢招惹我們」。

川普表示，很快就會與俄羅斯總統普亭見面，討論俄烏戰爭停火協議。他還說，美國不支持烏克蘭加入北約，烏克蘭最好認清現實，川普並稱他認為烏國加入北約問題「就是當初戰爭爆發原因」。

澤倫斯基廿六日在基輔的談話提到安全保障問題，顯然與川普說法有些差異。澤倫斯基說，烏克蘭與美國對於「初步」經濟協議架構已達成共識，「我們了解到美國將是提供安全保障的主要國家之一，這才能視為成功」。

澤倫斯基說，在採取任何後續行動前，基輔必須確認烏克蘭與美方的關係，他也想問川普「美國會否停止軍事援助」等諸多問題。

他說，協議或許非常成功，也可能悄悄破局，「能否成功要看我們跟川普總統的討論結果」。美聯社分析，完整版協議能否拍板定案，取決於接下來美烏雙方在華府的磋商。

烏克蘭用稀土換安全 製表／國際中心
烏克蘭用稀土換安全 製表／國際中心

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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