北韓第2度派兵俄羅斯打烏克蘭！南韓軍方：超過1000兵力

韓聯社報導，根據南韓國家情報院27日報告，北韓在今年1月至2月向俄羅斯增派超過1000名兵力。

南韓國情院表示：「經過約一個月無聲無息，北韓部隊在2月的第一周重新部署到俄羅斯庫斯克前線。」根據跡象，「看起來確實有增派部隊，但規模仍在進一步調查中」。

據悉，今年1月至2月，1000多名北韓兵力從淸津和羅津地區通過海路或陸路離開北韓。由於已經脫離南韓軍方監視，目前無法確定這批兵力具體所在位置。

去年10月，北韓首度派遣1萬1000多名兵力前往俄羅庫斯克，迄今約有4000多人傷亡。