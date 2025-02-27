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礦產協議全文曝光！50%收益歸美烏基金 安全保證就一句

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）28日將赴華府會晤美國總統川普（右）簽署礦產協議。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）28日將赴華府會晤美國總統川普（右）簽署礦產協議。法新社

基輔獨立報取得烏克蘭政府消息人士提供，獨家曝光美國與烏克蘭的礦產協議全文，內容並未具體說明美國將為烏克蘭提供哪些安全保證，值得注意的是，內容明確稱「俄羅斯入侵烏克蘭」。

報導指出，烏克蘭與美國在2月25日就協議達成共識，協議文件命名為「雙邊協議：建立重建投資基金的條款和條件」。

開頭提到，「鑒於美國自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已向烏克蘭提供大量財政和物質支持」。此外，協議提到，烏克蘭自願放棄成為全球第三大核武庫，加強對國際和平與安全的貢獻。

該基金的核心是美烏共同設立一檔基金，並且共同管理，烏克蘭將把未來開發國有礦產資源收益的50%投入該基金。這些資金將用於投資烏克蘭重建，並為美國帶來經濟回報。

至於基金的具體營運方式和利潤分配將隨後透過單獨協議訂定。

協議還強調停戰的「經濟安全」方面，指出「這項雙邊協議和資助協議將成為雙邊和多邊協議架構中的重要組成部分，並將成為建立持久和平、加強經濟安全韌性的具體措施」。

協議並未具體說明安全保障，僅表示「美國政府支持烏克蘭努力建立持久和平所需的安全保證」（The Government of the United States of America supports Ukraine’s efforts to obtain security guarantees needed to establish lasting peace.）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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