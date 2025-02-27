允許俄國保留烏占領地 會向中國釋出危險訊號？川普：有膽試試看

美國總統川普26日召開第二任內首次內閣會議表示，美國不會對烏克蘭提供「超出限制太多」的安全保證，同時證實烏克蘭總統澤倫斯基即將在28日出訪華府簽署礦產協議。當被記者問及，如果允許俄保留烏克蘭占領地，是否會向中國釋出危險訊號，川普半開玩笑、語帶挑釁地表示「有膽試試看」。

金融時報報導，川普在會議上表示：「我不會提供超出限制太多的安全保證，」他補充，「我們會讓歐洲來處理這些問題，因為，歐洲是烏克蘭隔壁鄰居。」

另外，川普也證實澤倫斯基將在28日訪美簽署礦產協議，他說：「我們將在稀土方面與烏克蘭建立真正的夥伴關係，我們非常需要稀土，他們擁有非常好的稀土。」他提到，這筆協議對美國的價值「可能」達到3500億美元，對歐洲則為1000億美元。

烏克蘭談判代表已經縮小協議範圍，但一些關鍵細節有待敲定。

報導指出，澤倫斯基曾要求在協議中明確納入美國的軍事支持和安全保證，但雙方本周達成的框架並未明確提及。澤倫斯基26日表示，「協議沒有包含烏克蘭想要的所有安全保證，但我至少希望有一句話提到保證——它有提到」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）於26日上午取得的協議草案顯示，美國僅表態「支持烏克蘭獲取所需的安全保障，以建立持久和平」，但並未提出明確承諾。

澤倫斯基也表示，美烏礦產協議目前還只是「框架性」文件，並未包含具體安全承諾。

有關俄羅斯和烏克蘭的和平協議，川普說普亭「將不得不」讓步，但他拒絕說明具體細節表示：「我現在不想說」。不過，他重申美國的立場，也就是烏克蘭可以「忘記」加入北約一事。這一直是普亭對烏克蘭的癥結點。

川普表示，美國將「盡最大努力為雙方達成最好的協議」，並補充，「希望盡可能將被俄羅斯占領的烏克蘭領土歸還基輔」。

當被問及允許俄羅斯保留其占領的烏克蘭領土，是否會向中國等其他美國對手釋出危險訊號時，川普語帶挑釁地說：「哦，哦，你試試看把它奪走啊。」川普身旁的國務卿魯比歐與國防部長赫塞斯，聽到這番話都笑了出來。