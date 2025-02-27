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川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天證實，烏克蘭總統澤倫斯基將於本月28日造訪華府。澤倫斯基稍早時表示，他已與美國初步達成礦物協議，希望造訪華府會見川普。

法新社報導，川普在第二任期首次內閣會議上指出：「總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週五（28日）將會前來，目前已經確定。」

澤倫斯基今天稍早時表示，他已與美國初步達成礦物協議，但初步協議尚未包括安全保障，他希望本月28日造訪華府，與川普討論未來援助問題。

他告訴記者：「這（初步協議）只是一個開始，一個框架，可以取得巨大成功。成功與否將取決於我們與總統川普的對話。」

澤倫斯基也指出，烏克蘭與美國之間的初步協議尚沒有安全保障，他的團隊敦促美國在協議中加入安全保障相關內容，即便目前尚未做出任何具體決定。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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