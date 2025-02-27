澤倫斯基：與美初步敲定礦物協議 盼2/28訪華府

烏克蘭總理什梅加爾(Denys Schmyhal)2月26日披露，該國和美國已經就礦產協議達成了一致，協議有望在當天晚些時候由烏克蘭政府正式批准。他在電視講話中表示，基輔和華盛頓已經“准備好了”協議的最終文本，其中包括了對烏克蘭的安全保證、設立聯合投資基金等內容。

2025-02-26 23:37