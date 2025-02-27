川普28日會澤倫斯基…美烏將簽礦產協議 規模1兆美元

美國總統川普廿五日表示，他擬在廿八日與烏克蘭總統澤倫斯基共同簽署礦產協議，協議規模可能上看一兆美元，美國納稅人不只可以把錢拿回來，「還可能倒賺一筆」。

烏克蘭官員與知情人士說，烏克蘭與美國已在礦產協議架構達共識，華府將獲烏克蘭部分天然資源，包括礦產、石油及天然氣。美方人士表示，川普政府希望取得烏克蘭資源，彌補美國投入烏克蘭戰爭龐大軍援開銷，同時透過美國在烏克蘭擴大投資，讓烏克蘭獲得某種形式安全保障。

金融時報報導，澤倫斯基可能廿八日赴美，在華府與川普舉行簽署儀式。川普廿五日在白宮答覆媒體詢問時表示，如果澤倫斯基「願意簽署協議，我當然沒問題」。川普說，協議規模「非常龐大」、「可能上看一兆美元」，內容包括稀土等項目。

川普說：「我們想要把錢拿回來。我們協助一個發生嚴重困難的國家，這種問題很少人遇到，其實問題不該發生才對。但既然發生了，我們就去解決。美國納稅人如今不但有機會把錢拿回來，還能倒賺一筆。」

烏克蘭會從礦產協議得到什麼？川普說，烏克蘭已拿到美國援助的三千五百億美元和軍事裝備，才能繼續戰鬥，「烏克蘭若沒有美國援助和軍事裝備，俄烏戰爭可能很短時間內就會結束」。

由於俄國占領的烏國領土也有大量的礦產資源，記者詢問，美國是否有可能與俄國達成礦產協議？川普沒有正面回答，只說美國有意向俄國購買礦產、石油與天然氣。川普也說，未來美國將取消對俄國經濟制裁。

美聯社報導，烏克蘭資深官員透露，美烏已達成範圍廣大的經濟協議架構，美國將能取得烏克蘭稀土，最快廿八日簽署，某些細節仍在討論中，但草案並未包括讓美國獲得五千億美元稀土利益做為軍援補償的文字。