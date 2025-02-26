稀土換安全?烏克蘭和美國或有「重大交易」

烏克蘭總理什梅加爾(Denys Schmyhal)2月26日披露，該國和美國已經就礦產協議達成了一致，協議有望在當天晚些時候由烏克蘭政府正式批准。他在電視講話中表示，基輔和華盛頓已經“准備好了”協議的最終文本，其中包括了對烏克蘭的安全保證、設立聯合投資基金等內容。

什梅加爾還說，美方支持烏克蘭獲取安全保證從而實現持久和平的努力。

但據路透社報道，協議有關安全保證的部分“仍在討論中”。

烏克蘭總統澤連斯基也對媒體表示，與美國達成的礦產協議是達成更廣泛協議的起點。他表示，希望2月28日訪問華盛頓的計劃能夠成行，與特朗普就礦產協議、今後援助等問題展開會談。

稍早前，美國總統特朗普也披露說，烏克蘭總統澤連斯基預計在2月28日到訪華盛頓“簽署重大協議”。多家媒體援引烏克蘭高層官員稱，協議將讓美烏兩國共同開發烏克蘭的礦產資源，收入也將流入兩國共管的聯合投資基金。

幾個星期前，特朗普曾經表示，拜登政府總共向烏克蘭提供了約3000億美元的援助，美國應該為此得到補償。然而根據德國基爾大學世界經濟研究所(ifw Kiel)的測算，美國向烏克蘭的實際軍援總額約為1200億美元。一名不願具名的烏克蘭官員則說，最新的協議文本已經刪除了“美國要求補償”的內容。

事實上，早在去年10月即美國大選前，澤連斯基就已經提議用烏克蘭的自然資源換取安全承諾。

莫斯科冷言回應

根據法國地質和礦業研究局的數據，烏克蘭大約擁有全球石墨資源的20%。烏克蘭還稱擁有“歐洲最大的鋰礦之一”，“已知有六個稀土金屬礦床”，開發新波爾塔夫斯克的礦床需要3億美元的投資，據稱該礦床是世界上最大的礦床之一。

與此同時，莫斯科方面則稱，正在為與美方的進一步高層會晤做准備。克裡姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)對媒體表示，普京總統與特朗普總統幾天前進行了通話，接下來還會舉行面對面會晤。佩斯科夫同時也說，俄方已經知道澤連斯基可能會在2月28日前往華盛頓簽署協議。俄羅斯外長拉夫羅夫則透露，俄美兩國外交官將在2月27日於土耳其伊斯坦布爾會談討論“大使館相關事宜”。拜登總統任期內，美俄雙方都驅逐了不少對方的大使館工作人員。

兩天前，特朗普剛剛表示，要和俄羅斯開展“重大經濟發展交易”。普京總統也馬上回應說，願意向美國伙伴提議聯合項目，而且俄方“無疑比烏克蘭擁有多得多的稀土礦產資源”。普京還稱，莫斯科並不怎麼擔心美國與烏克蘭可能達成稀土協議。

（路透社、美聯社、法新社等）

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