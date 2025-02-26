澤倫斯基證實：烏美兩國初步礦產協議沒有安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，他希望與美國達成的初步礦產協議「將有助於進一步的協議」，但證實還沒有商定美國安全保障。他稱該協議更像一個「框架」。

BBC報導，澤倫斯基提到一個將由烏克蘭半數自然資源收入貢獻的共同擁有基金，但補充指出，「談到錢還為時過早」。

澤倫斯基還表示，他的團隊敦促美國人納入一段關於支持安全保障的內容，儘管還沒有做出具體決定，又指「我希望有一個關於烏克蘭安全保障的句子，在上面很重要」。

對於川普總統先前要求烏克蘭償還美國迄今已供應價值數十億美元的軍援，澤倫斯基稱該協議不會見到烏克蘭「償還一角錢」，並指他若在28日週五訪問白宮，將「非常直接」詢問美國是否將繼續支持烏克蘭。

針對BBC提問，如果川普不提供安全保障是否會退出該協議，澤倫斯基答稱，「我想找到一條北約的道路或類似的東西」，並補充指出，「如果我們沒得到安全保障，就不會有停火，什麼都行不通，什麼都沒用」。