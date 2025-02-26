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俄外長：不考慮歐洲維和部隊入烏的「任何選項」 批歐洲加劇衝突

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫26日訪問卡達杜哈。歐新社
俄羅斯外交部長拉夫羅夫26日訪問卡達杜哈。歐新社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫26日表示，莫斯科不會考慮歐洲維和部隊被派往烏克蘭的「任何選項」，而且這個想法的目的是加劇衝突，讓局勢更難以緩和。

路透報導，法國總統馬克宏24日與美國總統川普會談時表示贊同這個概念，稱可以部署軍隊以確保任何和平協議得到遵守。川普則說自己接受這個想法，俄羅斯總統普亭也是，但克里姆林宮後來表示，反對歐洲維和部隊的立場沒有變化。

正在訪問卡達的拉夫羅夫先前曾稱該提議「不可接受」，而在川普表示普亭已接受這個想法後，他以迄今最強烈的措辭，表明莫斯科反對任何歐洲部隊部署，消除了關於這件事的任何疑問。

拉夫羅夫指出，當涉及到歐洲維和部隊時，「我們不會考慮任何選擇」。他表示，「川普說，部署維和部隊的決定只有在雙方同意的情況下，才有可能，明顯指我們和烏克蘭，沒人曾問過我們這個」，還說「歐洲人正在強加的這種作法，主要是法國，但也有英國，旨在進一步加劇衝突，阻止任何冷靜下來的努力」。

拉夫羅夫表明，儘管基輔反對，莫斯科仍希望在任何協議中，完全控制俄方聲稱屬於自己的烏東4個州。

拉夫羅夫還表示，未來的協議不會讓雙方沿著接觸線彼此對峙，他表示莫斯科有意促成的方案，將讓烏克蘭控制的領土對俄羅斯和講俄語人士較不具敵意。

拉夫羅夫說，「因此，我們不能隨便用部署部隊這種簡單的技術步驟處理，我們需要談到（衝突的）根本原因」，而「根本原因是試圖將烏克蘭拉入北約，並完全消滅俄羅斯人和講俄語人士權利」。拉夫羅夫同時表示，俄美兩國外交官將於27日在土耳其伊斯坦堡會晤。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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