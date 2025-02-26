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烏克蘭國會二度表決通過挺澤倫斯基決議 馬斯克給出4字回應

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2024年11月19日，即俄羅斯入侵烏克蘭第1000天，向國會議員發表演說。資料照片。路透
烏克蘭總統澤倫斯基2024年11月19日，即俄羅斯入侵烏克蘭第1000天，向國會議員發表演說。資料照片。路透

烏克蘭總統澤倫斯基合法性遭到俄羅斯攻擊，最近就連美國也加入質疑，川普總統日前公開指責他是「未經選舉的獨裁者」。烏克蘭國會24日未能通過一項重申澤倫斯基合法性的決議，隔天再次嘗試才過關，引來科技富豪兼川普盟友馬斯克上網回應。

根據此前新聞，烏克蘭國會召開紀念俄羅斯全面入侵3週年特別會議，並表決一項國會領導階層制定的決議文，象徵性展現對澤倫斯基的支持。該決議文宣告，「在烏克蘭確保全面、公正與持續和平後」，國會將盡快宣布舉行總統選舉，還表明烏克蘭人民或國會並未質疑澤倫斯基的民意授權，並指澤倫斯基依照憲法「必須行使其權力，直到新選出的烏克蘭總統就職」。

不過，這項決議第一次表決時，只獲得218票支持，低於通過所需的226票，而且約54名出席議員沒有參與表決，包括澤倫斯基旗下人民公僕黨的38名議員。

彭博新聞與烏克蘭真理報的報導，烏克蘭國會25日二度進行表決，合計268位國會議員投下贊成票，通過這項決議。馬斯克隨後上自己的社群媒體平台「X」，對Visegrád 24報導投票結果的發文做出了簡短回應，「舉行選舉」。

彭博新聞指出，烏克蘭國會對澤倫斯基的民意授權表示支持，正值敏感時刻，因為美俄兩國總統都要求烏克蘭舉行總統選舉。莫斯科一直要求烏克蘭進行總統選舉，並稱澤倫斯基不合法，並指他的任期在2024年5月就已結束。

不過，烏克蘭真理報引述民調機構SOCIS的一項調查顯示，大部分烏克蘭人反對在俄羅斯入侵行動還在進行時舉行投票。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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