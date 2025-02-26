全球金援烏克蘭達9.2兆！美國VS歐盟 誰是最大金主？

紐約郵報報導，俄烏開戰以來，世界各國金援烏克蘭的總額約2800億美元，約台幣9兆2581億元，其中以歐盟27國集團和美國為最大資金來源，而美國迄今投入1190億美元，約3兆9347億元，金額超過世上任何單一國家，是烏克蘭的最大金主。

美國總統川普日前會晤法國總統馬克宏，稱歐盟國家「貸款」給烏克蘭對抗俄羅斯，有朝一日還能拿回借款，言談顯露美國白白援助烏克蘭「卻討不回來」。這個說法遭馬克宏糾正，兩人因援烏代價陷入分歧。

根據德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）今年2月14日報告，統計自2022年2月至2024年12月31日資料，歐盟在財政、軍事和人道援助方面，提供烏克蘭1380億美元；而美國對烏克蘭的撥款達1190億美元，居所有單一國家之冠。

歐盟給予烏克蘭的援助大部分為財政援助，總額達680億美元，其中軍費開支為530億美元，人道援助為170億美元。

美國則分別給予烏克蘭640億美元軍事援助、460億美元經濟援助，以及35億美元人道援助。另外，美國對烏克蘭的軍事援助包括比其他國家更多的裝步戰車、多管火箭發射系統和榴彈砲。

至於俄羅斯的戰爭成本較難計算。根據五角大廈數據，俄方花費大約超過2110億美元，並且因軍售暫停或取消損失約100億美元。此外，俄羅斯在海外帳戶約有3000億美元資金被凍結。

紐約郵報引述經濟學人指出，美國提供的財政援助中，有60%以無需償還的補助金形式發放給烏克蘭；而歐盟對烏克蘭的90%財政援助以貸款形式提供，並附有寬鬆的還款時程計畫。