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川普擬周五與澤倫斯基見面 共同簽署礦產協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室。(美聯社)
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室。(美聯社)

美國總統川普25日表示，他擬與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周五見面，將與澤倫斯基共同簽署礦產協議。

據報導，美烏之間已針對礦產協議達成共識，澤倫斯基預計本周五前往華府，與川普見面；川普25日表示，他得知澤倫斯基即將來訪，他會與澤倫斯基一同簽署礦產協議。

川普說，就他所知，美烏礦產協議是一筆非常大的協議，可能價值上兆美元，包括稀土和其他資源。

至於烏克蘭會從礦產協議中得到什麼？川普說，烏克蘭已經拿到美國援助的3500億美元和軍事裝備，以及繼續戰鬥的權利。

川普說，烏克蘭當初若沒有美國的援助和軍事裝備，俄烏戰爭可能在很短的時間內就會結束。

紐約時報25日報導指出，礦產協議草案的最後版本已在周二傳給烏克蘭，烏克蘭已同意將國內部分礦產資源的利潤分給美國；至於烏克蘭會得到什麼回報，仍未定論。

紐約時報也表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計先與烏方簽署擴產協議，澤倫斯基之後則將赴華府，與川普共同簽署協議。

由於俄國所占領的烏國領土上也有大量的礦產資源，有媒體詢問，美國是否有可能對此與俄國達成礦產協議？川普沒有正面回答，只說美國有意向俄國購買礦產、石油與天然氣。

川普也說，未來美國將取消對俄國的經濟制裁。

川普24日表示，他曾詢問過俄羅斯總統普亭願不願意接受歐洲維和部隊進駐烏克蘭；川普說，普亭對此沒有意見。

不過，克姆林宮25日指出，俄方未對此表示同意；川普25日表示，他聽到的並非如此，也認為未來必須要有維和的方式。

川普說，歐洲有很多國家想要協助維持烏克蘭的安全，美國目前不打算投入任何軍事援助，不過川普也說，美國未來仍會參與歐洲的安全事務。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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