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美烏談妥礦產協議！外媒曝不含美安全保證 澤倫斯基擬28日赴美簽署

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月前往紐約會晤當時仍為總統參選人的川普（右）。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月前往紐約會晤當時仍為總統參選人的川普（右）。路透

繼美國總統川普一連串侮辱和威脅的強烈施壓下，一名美國官員和烏克蘭官員25日表示，烏克蘭與美國就礦產協議達成共識，同意將部分礦產收益交給美國，希望改善與川普政府的關係。然而，金融時報看過最終草案指出，條款仍缺乏明確的安全保證。

對此，烏克蘭官員主張已經協商出更有利的條件。負責與美談判的烏克蘭副總理史特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）表示：「礦產協議只是其中一環。我們多次從美國政府了解，這將只是更大局面的一部分。」

紐約時報報導，根據美方官員說法，協議的最終翻譯草案已於25日送交烏克蘭。美國財政部長貝森特與烏克蘭財長預計首先簽署協議，接著總統澤倫斯基預計前往華府與川普舉行簽署儀式。金融時報報導，澤倫斯基可能在28日赴美。

紐時指出，隨著美方在過去幾天取消一些較為苛刻的條件，烏克蘭方面對這份協議的態度更為積極。

儘管目前並不清楚最終條款的具體內容，但25日討論的草案不再包含要求烏克蘭籌措5000億美元投入屬於美方的基金，也不再要求烏克蘭償還美方援助金額的2倍。

草案協議表示，烏克蘭將把未來自然資源貨幣化（包括關鍵礦產、石油和天然氣）的50%收入挹注基金。美國將擁有該基金在美國法律下允許的最大財務利益，儘管未必是全部。該基金部分收入將再投資於烏克蘭。

烏克蘭官員表示，該協議已經獲得烏克蘭的司法、經濟和外交部長批准。目前澤倫斯基政府還需要尋求議會同意，反對黨議員已經表示在批准之前將會進行激烈辯論。

紐時描述，川普堅稱希望烏克蘭「回報」美國過去提供的軍事援助，從而將美國與烏克蘭的聯盟轉變為赤裸裸的商業關係。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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