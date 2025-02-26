傳烏克蘭與美國對礦產協議條件達成一致 最快28日簽署

烏克蘭一名高級官員今天告訴法新社，基輔當局與美國已就礦產協議條件達成一致意見，最快於本月28日簽署，並表示美國刪除礦產協議草案中不利於烏克蘭的條款。

法新社報導，這名匿名官員表示：「政府官員現正努力研究（協議）細節。到目前為止，我們考慮於本週五（28日）造訪華盛頓，以簽署這項協議。」

這名官員還說，美國刪除礦產協議草案中不利於烏克蘭的條款，包括烏克蘭須提供「價值5000億美元」資源一說。

他說道：「他們（美方）移除所有不適用於我們（烏克蘭）的條款，尤其是關於5000億美元的部分。」

美國總統川普（Donald Trump）自上個月宣誓就職以來，顛覆了美國的外交政策，一方面向俄羅斯釋出外交善意，另一方面要求烏克蘭交出稀有礦產，做為基輔從美國前總統拜登政府獲得戰時援助的回報。

川普於2月初表示，他希望與基輔達成協議，以持續援助換取烏國的稀土礦物。川普隨後聲稱基輔「大致上已同意」1項價值5000億美元的礦產協議。