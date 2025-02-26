陸：支持美俄啟動俄烏和談

俄烏戰爭三周年之際，美國起草的決議案廿四日在聯合國安理會表決通過，中國大陸和俄羅斯都投下同意票，美中俄罕見持相同立場。大陸常駐聯合國代表傅聰在聯合國安理會表示，支持美俄達成關於啟動和談的共識。

安理會決議前夕，大陸國家主席習近平已應約與俄羅斯總統普亭通話。普亭向中方說明俄美接觸最新情況和俄方在俄烏戰爭的原則立場，並稱俄方致力消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。習近平則稱，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

俄羅斯衛星通訊社昨披露，普亭表示，習近平在通話中告知，烏克蘭危機「和平小組」近期舉行會議。該小組包含中國大陸、巴西、埃及、南非等十七個「全球南方」國家。

新華社報導，傅聰在安理會表決涉烏問題決議草案後表示，中方支持一切致力於和平的努力，支持美俄達成關於啟動和談的共識，期待各當事方和利益攸關方都能適時參與和談的進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成所有當事方都接受的和平協議。

在廿四日聯合國大會上，大陸對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案及美國提出祈求快速終戰的決議草案均投下棄權票。