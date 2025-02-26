觀察站／川普紙老虎 恐被看破手腳

美國總統川普顯然正享受他與俄羅斯總統普亭間的蜜月期。面對俄烏戰爭，川普急於建功，期待迅速停戰，並取得符合美國利益的結果；而川普的言談中似乎對普亭很是信任，堅信普亭也有意快點結束戰爭。

川普甚至願意在發言上與俄國同步，站到同一陣線，不僅對烏克蘭總統澤倫斯基表達不滿，更一度認為烏克蘭才是發動戰爭的一方，全然忽略俄國率先採取軍事侵略的事實。

然而，川普對自己的談判技巧充滿信心，更自認有識人之明，但把普亭當作盟友對待極有可能真心換絕情，畢竟川普不願出動一兵一卒的想法昭然若揭，難以為美國取得有利的談判位置。

烏克蘭前外交部長克林金（Pavlo Klimkin）即提醒，俄國只承認力量，美國必須展現實力和籌碼，否則極有可能被俄國抓住弱點。

川普現在在外交上的嘴巴強硬，卻看不到硬起來的決心。

川普日前提出要掌控加薩走廊，既不肯出兵也不肯出資，天真地希望由中東國家自行解決，美國樂得坐收漁翁之利；不過當埃及和約旦都不願做冤大頭之下，川普的計畫儼然窒礙難行。

倘若川普應付俄國，也是如此天馬行空、口說無憑，背後沒有硬實力支持，恐怕極容易被普亭看破手腳。

如今川普奉行柿子挑軟的吃的精神，對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯強硬，也對烏克蘭強硬，卻看不出來，要是美俄之間無法達成停戰協議，川普留有什麼招數對付普亭。

川普碰上普亭突然像個老好人，全把停戰的希望寄託在普亭的善意之上，其態度近乎綏靖主義，或許能與普亭保持短暫的友好，卻難保普亭哪天翻臉不認人。

法國總統馬克宏廿四日就提醒川普，普亭不但在二○一四年打破和平，馬克宏在俄烏戰爭開打前夕亦曾多次與普亭討論，但由於缺乏安全保證，戰爭還是爆發了。

換言之，除非停戰結果符合俄國利益，否則就算俄烏戰爭真的停戰，也恐怕不能長久。

現在就看美國取得烏克蘭礦產資源後，是否願履行承諾，確實保證烏克蘭的安全，不然蜜月期終有結束的一天，到時川普是真老虎還是紙老虎，便一目了然。