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專家：歐洲警覺 安全不能全靠美

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

俄烏戰爭三周年，面對川普政府上台後對俄烏戰爭的政策轉彎，專家學者認為，歐洲正意識到自己不再是美國的優先事項。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）廿四日舉行「川普回歸和烏克蘭的命運」（Trump’s return and the fate of Ukraine）論壇，布魯斯金學會美國和歐洲中心資深研究員希爾表示，歷經美國副總統范斯十四日在慕尼黑安全會議上發表的演說，歐洲各國深深感到失望。

希爾認為，歐洲各國現在才突然警覺到，仰賴美國維持歐洲的安全已不再是可行的選項；歐洲意識到自己浪費過去十年的時間，未能承擔起歐洲的防衛，直到現在被粗魯地告知：歐洲不再是美國的優先事項（priority）。

希爾表示，美國的觀念改變了，甚至讓莫斯科感覺到，美國與俄國抱持同樣觀點；歐洲這才意識到，為了捍衛歐洲的安全，並對烏克蘭制定長遠的計畫，歐洲必須做出改變。

華府智庫蘭德公司十七日也撰文表示，歐洲國家近年來正逐漸明白，歐洲的安全不能只依賴美國，尤其是波蘭、芬蘭和立陶宛等國家，一旦烏克蘭淪陷，將被俄國勢力包圍。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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