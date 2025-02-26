瑞士駐陸大使透露：籌備美俄烏會議

俄烏戰爭持續三年，美國與俄羅斯日前在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行和平談判後，瑞士駐中國大陸大使白瑞誼昨天在北京一場論壇上表示，瑞士正在籌備，美、俄、烏最後的會議，瑞士支持一切幫助結束這場戰爭的努力，也期待繼續扮演連接東西方的橋梁。

就俄烏戰爭爆發和瑞士配合歐盟對俄制裁，白瑞誼表示，瑞士方面堅信，沒有哪個國家應入侵他的鄰國，瑞士之所以同樣對俄羅斯採取制裁措施是跟國際社會站在一起，同時，瑞士是歐洲國家，如果歐盟或歐盟鄰國決定制裁，也會納入考慮。

白瑞誼表示，去年六月，瑞士首次組織烏克蘭和平峰會，很遺憾當時條件沒成熟，但瑞士與俄羅斯進行積極對話。

他說，在利雅德（指美俄談判）後，瑞士也在進行籌備，美國、俄羅斯、烏克蘭最後會議，以後也會在瑞士召開，瑞士政府支持所有能幫助結束這場戰爭的努力，也感謝所有各方幫助結束這場衝突。