川普：俄烏戰可能在數周內結束

美國總統川普廿四日在白宮會晤法國總統馬克宏後表示，俄烏戰爭很快獲得解決，可能數周內結束，烏克蘭有機會拿回部分失土，但不是件簡單的事。他還預告，待俄烏情勢穩定就計畫與俄羅斯總統普亭見面，且美俄正在討論經濟發展的協議。

何時與普亭見面？川普說，尚不確定日期，會選在對的時間前往莫斯科，普亭也會到華府。媒體詢問是否配合俄國二戰勝利日而於五月九日前往莫斯科？他說不知道是不是五月九日，但沒有那麼快、五月九日太快了。

普亭稱未與川普細談方案

美聯社報導，普亭廿四日表示尚未與川普仔細討論解決烏克蘭衝突之事，上周在沙烏地阿拉伯舉行的美俄會談中也未細談。

馬克宏是川普第二任以來，首位訪問華府的歐洲領導人，他在橢圓辦公室告訴記者，歐洲已準備好在烏克蘭戰後提供安全保證，包括派遣維和部隊，但不會駐紮前線。

川普指俄接受派維和部隊

川普表示，不反對歐洲對烏克蘭派遣維和部隊，還說曾與普亭討論過這個想法，「是，他會接受，我問過普亭。」他還強調「聽著，如果我們達成協議，他不會再尋求更多的戰爭，他不介意，我已經特別問過他，他沒有問題。」

馬克宏說，他也與澤倫斯基討論，希望擬出烏克蘭可以接受的提案，「川普已經確認，很快將與澤倫斯基見面，敲定礦產協議的內容，到時兩人預計針對礦產協議共同發表談話。」

馬克宏指出，法國與其他歐洲國家正努力討論安全保證、烏克蘭領土、戰後重建、經濟和礦產等問題，他與川普討論到的關鍵是安全保證細節，歐洲國家已準備好提供安全保證，但需要美國支援，美國也表達對安全保證的一致性。

川普過去一個月聲稱在烏克蘭問題上，比前總統拜登政府三年取得更多進展。川普相信馬克宏與他在許多重要議題上都有共識，尤其「歐洲必須在確保烏克蘭長期安全上發揮關鍵作用」；馬克宏回應，與川普的討論「取得非常實質的進展」，但強調和平「不能意味著烏克蘭投降或沒有保證的停火協議」。

烏稱礦產協議細節幾定案

川普說，很高興聽到馬克宏同意，和平的代價和負擔不能只由美國承擔，也必須要由歐洲國家承擔，「歐洲國家必須在烏克蘭的長期安全中扮演核心角色」。他還說，美國已花費逾三千億美元援助烏克蘭，歐洲只花費一千億美元，兩者相差巨大，未來必須取得平衡。

烏克蘭副總理斯特法尼希納廿三日在社群平台Ｘ上指出，烏克蘭與美國正針對礦產協議進入最後階段的討論，協商非常具有建設性，幾乎所有關鍵細節都已定案。