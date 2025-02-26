安理會首次通過俄烏戰爭決議案 美聯手中俄 與歐決裂

美國起草的俄烏戰爭決議案廿四日在聯合國安理會表決通過，決議內容並未譴責俄羅斯，僅呼籲迅速結束衝突，俄羅斯、中國大陸投下同意票，英國、法國等五個歐洲理事國棄權，出現美中俄聯手和歐洲對立的罕見局面。

烏提譴責俄決議案 美投反對票

俄烏戰爭爆發三周年當天，聯合國大會廿四日稍早通過烏克蘭提出的決議，譴責俄羅斯侵犯烏克蘭，呼籲俄國立即撤軍並將侵占領土歸還。聯大有一九三個會員國，決議表決時獲得九十三票同意，十八票反對，包括大陸在內共有六十五票棄權。

這是二○二二年俄烏戰爭發生以來，聯大通過的第七項譴責俄羅斯決議，美國第一次投反對票。美國揚棄過去幾年與歐洲盟邦共同力挺烏克蘭立場，改與俄羅斯、北韓、白俄羅斯及另外十四個跟俄國關係密切的國家站在一起，投下反對票。

美提案呼籲停戰 敦促永久和平

美國代表另在聯大提出僅有三段文字的決議案，包括哀悼俄烏兩國死者、呼籲迅速停戰與敦促俄烏永久和平，未提及俄國侵略行為。歐洲國家在討論時加入俄國是侵略者、重申聯合國支持烏克蘭領土完整及回復戰前邊界等修正後，決議以九十三票贊成、八票反對、七十三票棄權通過。美國對自己提出但被加入修正文字的決議，投下棄權票。

在廿四日安理會，美版決議案呼籲及早結束俄烏戰爭，採中立立場並未提及俄國的戰爭責任，十五個理事國有十國投下同意票，包括美國、俄羅斯、大陸、巴基斯坦、巴拿馬、南韓及其他四個國家贊成，美國的歐洲盟友法國、英國、丹麥、斯洛維尼亞、希臘皆棄權。

本月安理會由大陸擔任輪值主席。法國和英國未動用否決權，顯示該案的政治妥協本質。這也是安理會通過的第一個關於俄烏戰爭決議，過去相關決議因俄國握有否決權，導致安理會無法採取任何行動。

美參議員憂 與俄北韓站同一邊

川普表示，現任政府作法和拜登政府有天壤之別，美國與烏克蘭已接近達成協議，未來美國將可取得烏克蘭天然資源，美國納稅人可「取回」某些美國軍援花費。

猶他州共和黨聯邦參議員匡希恆抨擊美國在聯合國的立場，「讓我們跟俄國和北韓同一邊，這些不是我們的朋友，這個立場是美國自由民主理念的重大轉變」。