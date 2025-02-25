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捷克參議長維特齊：讓烏克蘭孤立 我們終將自食其果

中央社／ 布拉格25日專電

俄羅斯入侵烏克蘭3週年，捷克多位政要發聲譴責俄羅斯，並表達對烏克蘭的支持。總理費亞拉說，蒲亭的侵略動搖歐洲的安全與穩定，捷克不能無動於衷。參議長維特齊表示，「如果我們讓烏克蘭孤立，總有一天我們會為此付出代價。」

俄羅斯入侵烏克蘭3週年，捷克總理費亞拉（PetrFiala）在社群媒體X（前身為推特）上表示：「如果烏克蘭陷落，戰爭前線將更接近我們的家園」。

費亞拉認為，捷克對烏克蘭的支持不僅是出於團結，更關乎正義、道德與對民主價值的保護。「這場戰爭不只是關於領土或地圖上的邊界，而是關乎國際秩序、安全與各國決定自身未來的權利。」

費亞拉強調，「蒲亭（Vladimir Putin）的侵略並非一時衝動，而是戰略行動，意在動搖歐洲的安全與穩定。因此，我們不能無動於衷。」

費亞拉說，人人都希望和平，「但和平不能建立在向侵略者屈服的基礎上。我們需要的是公正且可持續的和平。」

捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）、參議員以及烏克蘭駐捷克大使茲瓦里奇（Vasyl Zvarych），24日在布拉格金斯基赫廣場（Náměstí Kinských）的烏克蘭民族詩人謝甫琴科（Taras Shevchenko）雕像前獻花，悼念俄烏戰爭的受害者。

維特齊隨後在參議院會議上指出，俄羅斯是侵略者，而烏克蘭是英勇自衛的受害者。「如果有人說法相反，那是非常危險的，人們應該有勇氣指出這不是真相。」

維特齊說，數百萬烏克蘭人被迫流離失所或逃往國外。「俄羅斯將整個西方文明，包括我們在內，都視為敵人。因此，烏克蘭不僅為自己而戰，也在為我們而戰。」

維特齊警告，「如果我們讓烏克蘭孤立，總有一天我們會為此付出代價。」他引用烏克蘭詩人謝甫琴科詩作「高加索」的句子：「戰鬥吧，你們將勝利，上帝會幫助你們！」

參議院副議長瑟特蘿娃（Jitka Seitlová）表示，3年來，每天都有關於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭受害者的悲傷消息。3年來，人們對烏克蘭對抗侵略者的英雄行為，懷有無比的敬意和敬畏。

瑟特蘿娃表示：「如果我們不想成為俄羅斯暴政的另一個受害者，我們必須盡一切努力使歐洲更加團結、更加強大。」

捷克參謀長雷赫卡（Karel Řehka）則在會議上表示：「我們不能讓烏克蘭人獨自面對這場戰爭。」

俄烏戰爭 俄羅斯 捷克 烏克蘭

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