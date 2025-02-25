籌備中？瑞士駐陸大使曝美俄烏「會議地點」 盼繼續扮演東西方橋梁

俄烏戰爭持續三年，美俄近日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行和平談判，進展備受關注。瑞士駐中國大陸大使白瑞誼25日在北京舉辦的一場論壇上稱，瑞士也正在進行籌備，美國、俄羅斯、烏克蘭最後的會議以後也會在瑞士召開，瑞方支持一切幫助結束這場戰爭的努力。他也期待瑞士繼續扮演連接東西方的橋梁，因為跟各方保持接觸、對話是非常重要的。

白瑞誼25日在北京中國人民大學，出席人大重陽區域國別論壇之「大使講壇」，就「中國與瑞士的創戰略伙伴關係」發表演講，回應有關俄烏戰爭、中美關稅戰，甚至瑞士如何處理與台灣關係等敏感問題。

就俄烏戰爭爆發和瑞士配合歐盟對俄制裁，白瑞誼表示，我們堅信，沒有哪個國家應該入侵他的鄰國，瑞士之所以同樣對俄羅斯採取了制裁措施，是跟國際社會站在一起，同時，瑞士是歐洲國家，如果歐盟或歐盟鄰國決定制裁時，也會納入考慮。

但白瑞誼強調，瑞士對俄羅斯的措施，更大程度上是自己做出的決定，也沒有配合所有制裁。「瑞士是一個中立的國家，我們不支持任何戰爭，沒有向任何一方提供武器，反而希望積極的促進和平」。

白瑞誼提到，去年六月，瑞士首次組織烏克蘭和平峰會，很遺憾當時條件沒有成熟，所以瑞士同時也在跟俄羅斯進行積極的對話。他說，在利雅德（指美俄談判）之後，瑞士也在進行籌備，美國、俄羅斯、烏克蘭最後的會議以後也會在瑞士召開，瑞士政府支持所有能幫助結束這場戰爭的努力，也感謝所有各方幫助結束這場衝突。

對於瑞士長期扮演中立國角色，近期白瑞誼也已向北韓遞交國書，在擔任瑞士駐中國大使的同時，兼任駐蒙古、駐北韓大使，未來瑞方如何繼續扮演連接東西方的橋梁？他說，瑞士政府正在做很大的努力，來維繫橋樑作用，因為跟各方保持對話是非常重要的，瑞士也願意幫助各方透過瑞士展開接觸，或居中調停、傳遞訊息。

至於中美關稅戰持續升級，白瑞誼說，瑞士不希望在貿易中侷限於某個大國下，所以希望能很好的保護自己的企業，避免陷入這樣的困境。他也談到，瑞士是歐洲國家，但不是歐盟成員，沒有跟進歐盟對陸加徵關稅的行為，例如電動車等。

白瑞誼說，瑞士是歐洲的一份子，對歐洲的和平穩定是非常重視的，不認同武裝力量應該跨越邊境，應該用於保衛而不是入侵，但在一些具體政策上，瑞士有權制定自己的政策。

適逢今年是瑞中兩國建交七十五周年，他說，瑞中關係是非常穩健的，在各領域進行開放性的對話，今年也將辦好瑞中文化和旅遊年相關活動，也將邀請中方拜訪瑞士，商討雙邊關係更進一步的可能性。但就今年兩國高層交往，白瑞誼僅稱正在規劃中，還沒辦法確認相關安排。