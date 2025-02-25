快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

籌備中？瑞士駐陸大使曝美俄烏「會議地點」 盼繼續扮演東西方橋梁

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
瑞士駐陸大使白瑞誼在回答俄烏議題時提到，瑞士方面也在做準備，美國、俄羅斯、烏克蘭的會議也將在瑞士召開。記者陳政錄／攝影
瑞士駐陸大使白瑞誼在回答俄烏議題時提到，瑞士方面也在做準備，美國、俄羅斯、烏克蘭的會議也將在瑞士召開。記者陳政錄／攝影

俄烏戰爭持續三年，美俄近日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行和平談判，進展備受關注。瑞士駐中國大陸大使白瑞誼25日在北京舉辦的一場論壇上稱，瑞士也正在進行籌備，美國俄羅斯烏克蘭最後的會議以後也會在瑞士召開，瑞方支持一切幫助結束這場戰爭的努力。他也期待瑞士繼續扮演連接東西方的橋梁，因為跟各方保持接觸、對話是非常重要的。

白瑞誼25日在北京中國人民大學，出席人大重陽區域國別論壇之「大使講壇」，就「中國與瑞士的創戰略伙伴關係」發表演講，回應有關俄烏戰爭、中美關稅戰，甚至瑞士如何處理與台灣關係等敏感問題。

就俄烏戰爭爆發和瑞士配合歐盟對俄制裁，白瑞誼表示，我們堅信，沒有哪個國家應該入侵他的鄰國，瑞士之所以同樣對俄羅斯採取了制裁措施，是跟國際社會站在一起，同時，瑞士是歐洲國家，如果歐盟或歐盟鄰國決定制裁時，也會納入考慮。

但白瑞誼強調，瑞士對俄羅斯的措施，更大程度上是自己做出的決定，也沒有配合所有制裁。「瑞士是一個中立的國家，我們不支持任何戰爭，沒有向任何一方提供武器，反而希望積極的促進和平」。

白瑞誼提到，去年六月，瑞士首次組織烏克蘭和平峰會，很遺憾當時條件沒有成熟，所以瑞士同時也在跟俄羅斯進行積極的對話。他說，在利雅德（指美俄談判）之後，瑞士也在進行籌備，美國、俄羅斯、烏克蘭最後的會議以後也會在瑞士召開，瑞士政府支持所有能幫助結束這場戰爭的努力，也感謝所有各方幫助結束這場衝突。

對於瑞士長期扮演中立國角色，近期白瑞誼也已向北韓遞交國書，在擔任瑞士駐中國大使的同時，兼任駐蒙古、駐北韓大使，未來瑞方如何繼續扮演連接東西方的橋梁？他說，瑞士政府正在做很大的努力，來維繫橋樑作用，因為跟各方保持對話是非常重要的，瑞士也願意幫助各方透過瑞士展開接觸，或居中調停、傳遞訊息。

至於中美關稅戰持續升級，白瑞誼說，瑞士不希望在貿易中侷限於某個大國下，所以希望能很好的保護自己的企業，避免陷入這樣的困境。他也談到，瑞士是歐洲國家，但不是歐盟成員，沒有跟進歐盟對陸加徵關稅的行為，例如電動車等。

白瑞誼說，瑞士是歐洲的一份子，對歐洲的和平穩定是非常重視的，不認同武裝力量應該跨越邊境，應該用於保衛而不是入侵，但在一些具體政策上，瑞士有權制定自己的政策。

適逢今年是瑞中兩國建交七十五周年，他說，瑞中關係是非常穩健的，在各領域進行開放性的對話，今年也將辦好瑞中文化和旅遊年相關活動，也將邀請中方拜訪瑞士，商討雙邊關係更進一步的可能性。但就今年兩國高層交往，白瑞誼僅稱正在規劃中，還沒辦法確認相關安排。

至於瑞士如何處理台灣問題，白瑞誼說，瑞士遵循「一個中國政策」，這是我們完整的立場，瑞士在台灣有一些企業、貿易合作，但在外交政策上，瑞士是遵循「一個中國政策」。

人大重陽區域國別論壇之「大使講壇」，邀請瑞士駐陸大使白瑞誼就「中國與瑞士的創戰略伙伴關係」發表演講。記者陳政錄／攝影
人大重陽區域國別論壇之「大使講壇」，邀請瑞士駐陸大使白瑞誼就「中國與瑞士的創戰略伙伴關係」發表演講。記者陳政錄／攝影
白瑞誼在座談過程，回應有關俄烏戰爭、中美關稅戰，甚至瑞士如何處理與台灣關係等敏感問題。記者陳政錄／攝影
白瑞誼在座談過程，回應有關俄烏戰爭、中美關稅戰，甚至瑞士如何處理與台灣關係等敏感問題。記者陳政錄／攝影

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

延伸閱讀

配合俄國二戰勝利日？ 專家：俄烏可能在5月9日前停火

俄烏戰爭3週年 川普稱與普亭談終戰、美俄經濟協議

與普亭通話 習近平：中俄是搬不走的好鄰居

瑞士抗議德國選項黨總理候選人：住所前示威 發布「驅逐機票」

相關新聞

自家人都沒投！遭美俄質疑總統合法性 烏國會未通過支持澤倫斯基

美國總統川普日前指責烏克蘭總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，呼應了俄羅斯先前提出的說法，但一項重申澤倫斯基合法性的決議...

烏克蘭士兵療癒路：穿義肢重返戰場、登山祈福

2025年2月24日，俄烏戰爭屆滿3周年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，3年來約46,000名烏克蘭士兵喪命戰場，也有超過38萬名士兵受傷。許多倖存士兵失去了肢體，有些心中滿是難以言喻的傷痛。如今戰事陷入膠著，許多健康狀況好轉的士兵決心重返部隊，其中更不乏截肢手術後、倚賴義肢行動的人；另一方面，也有一群難以走出傷痛的烏軍士兵，在官方協助下前往希臘修道院尋求心理療癒。　

籌備中？瑞士駐陸大使曝美俄烏「會議地點」 盼繼續扮演東西方橋梁

俄烏戰爭持續三年，美俄近日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行和平談判，進展備受關注。瑞士駐中國大陸大使白瑞誼25日在北京舉辦的...

「噪音」音樂會震撼俄駐捷克大使館 捷烏音樂人低吼發聲

俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」音樂會，以「噪音」表達對俄羅斯...

美媒：若無美國軍援 烏克蘭照目前步調能打到今夏

華爾街日報24日報導，幾名現任及前任西方官員說，烏克蘭要是失去美國軍援，將有足夠武器能維持目前步調打到今年夏季，之後可能...

澤倫斯基傳閉門會談怒對美財長大喊大叫 與「川普的人」似無真正對話

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前出訪基輔，帶去烏美自然資源協議草案，但烏克蘭總統澤倫斯基拒絕簽署。烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。