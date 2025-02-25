快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

「噪音」音樂會震撼俄駐捷克大使館 捷烏音樂人低吼發聲

中央社／ 布拉格25日專電
俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會，以「噪音」（Noise）表達對俄羅斯侵略罪行的憤怒。中央社
俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會，以「噪音」（Noise）表達對俄羅斯侵略罪行的憤怒。中央社

俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」音樂會，以「噪音」表達對俄羅斯侵略罪行的憤怒，以及對烏克蘭人堅韌精神的欽佩。

「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會旨在製造「噪音」（Noise），讓抗議之聲直達俄羅斯大使館的窗前。捷克與烏克蘭音樂家輪番上台，低吼的歌聲夾雜憤怒與不屈，快節奏的饒舌控訴戰爭暴行，現場觀眾揮舞捷克與烏克蘭國旗隨音樂搖擺，獨特的抗議方式吸引路過人群駐足觀賞。

活動主辦方蓋戴奇卡（David Gaydečka）表示，沉默即是同意，因此舉辦Noise for Ukraine，共同表達對俄羅斯侵略的強烈反對。同時，也向烏克蘭英雄們致敬，他們3年來不僅在為自己的國家而戰，更是在捍衛所有人的自由。

荷蘭駐捷克大使惠辛嘉（Daan Huisinga）強調：「音樂擁有團結、療癒與放大應該被聽見聲音的力量。我們聚集在此，為改變發聲，展現我們堅定的支持。讓這場活動提醒世人，烏克蘭並不孤單，自由世界正在傾聽，並且不會被噤聲。」

捷克民眾Karolina告訴中央社記者，這場音樂會很不同，最重要的，就是在俄羅斯大使館前製造噪音。我們做得很不錯。

Karolina表示，必須不斷提醒自己、未來世代和所有人，烏克蘭所面臨的侵略依然存在。支持仍在奮戰的烏克蘭朋友，因為他們不僅捍衛自己的自由，也守護整個歐洲。

此次活動由布拉格兩大年度音樂節聯合群島（UnitedIslands）和節拍器布拉格（MetronomePrague）主辦，並受到多國大使館支持，包含駐布拉格的烏克蘭、荷蘭、加拿大、日本、丹麥、德國等國的大使都上台聲援。

現場除了有音樂活動，還陳列在烏克蘭被俄軍焚毀的車子與農業器具，藉此控訴俄軍對烏克蘭平民的摧殘。

在「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會上，捷克與烏克蘭音樂家輪番上台演奏，現場觀眾揮舞烏克蘭國旗隨音樂搖擺，吸引人群駐足觀賞。中央社
在「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會上，捷克與烏克蘭音樂家輪番上台演奏，現場觀眾揮舞烏克蘭國旗隨音樂搖擺，吸引人群駐足觀賞。中央社
布拉格「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會現場，有民眾舉著畫有俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普接吻的旗幟。中央社
布拉格「為烏克蘭發聲」（Noise for Ukraine）音樂會現場，有民眾舉著畫有俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普接吻的旗幟。中央社

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭 波蘭戰機升空捍衛空域

迎恆春建城150年 屏東鵝鑾鼻辦4場草地觀星音樂會

烏克蘭無人機夜襲 俄羅斯煉油廠起火

葛哈爾獨唱會出書 為什麼手機時代還需要音樂會專書？

相關新聞

自家人都沒投！遭美俄質疑總統合法性 烏國會未通過支持澤倫斯基

美國總統川普日前指責烏克蘭總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，呼應了俄羅斯先前提出的說法，但一項重申澤倫斯基合法性的決議...

烏克蘭士兵療癒路：穿義肢重返戰場、登山祈福

2025年2月24日，俄烏戰爭屆滿3周年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，3年來約46,000名烏克蘭士兵喪命戰場，也有超過38萬名士兵受傷。許多倖存士兵失去了肢體，有些心中滿是難以言喻的傷痛。如今戰事陷入膠著，許多健康狀況好轉的士兵決心重返部隊，其中更不乏截肢手術後、倚賴義肢行動的人；另一方面，也有一群難以走出傷痛的烏軍士兵，在官方協助下前往希臘修道院尋求心理療癒。　

「噪音」音樂會震撼俄駐捷克大使館 捷烏音樂人低吼發聲

俄羅斯入侵烏克蘭3週年之際，捷克與烏克蘭音樂家在俄羅斯駐捷克大使館外，舉行「為烏克蘭發聲」音樂會，以「噪音」表達對俄羅斯...

美媒：若無美國軍援 烏克蘭照目前步調能打到今夏

華爾街日報24日報導，幾名現任及前任西方官員說，烏克蘭要是失去美國軍援，將有足夠武器能維持目前步調打到今年夏季，之後可能...

澤倫斯基傳閉門會談怒對美財長大喊大叫 與「川普的人」似無真正對話

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前出訪基輔，帶去烏美自然資源協議草案，但烏克蘭總統澤倫斯基拒絕簽署。烏...

澤倫斯基籲今年迎長期和平 41%烏克蘭人罹患心理疾病

烏克蘭總統澤倫斯基24日在俄烏戰爭三周年演說中呼籲，今年內達成烏克蘭長期永續和平，並提議烏俄雙方交換所有戰俘，做為結束衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。