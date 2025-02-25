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自家人都沒投！遭美俄質疑總統合法性 烏國會未通過支持澤倫斯基

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。美聯社

美國總統川普日前指責烏克蘭總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，呼應了俄羅斯先前提出的說法，但一項重申澤倫斯基合法性的決議，24日未能在烏克蘭國會通過。

根據德新社（dpa）與烏克蘭真理報報導，烏克蘭國會「最高拉達」（Verkhovna Rada）召開紀念俄羅斯全面入侵3週年的特別會議，並表決一項決議，稱烏克蘭面對俄羅斯侵略時支持民主。

報導指出，決議文由國會領導階層制定，象徵性展現對澤倫斯基的支持；但澤倫斯基的合法性已遭俄羅斯抨擊，美國最近也加入質疑。

該決議文宣告，「在烏克蘭確保全面、公正與持有的和平後」，國會將盡快宣布舉行總統選舉，還表明國會「再次重申，烏克蘭總統澤倫斯基在自由、透明、民主的選舉中當選」，烏克蘭人民或國會並未質疑他的民意授權，並指「參照烏克蘭憲法第108.1條，澤倫斯基總統必須行使其權力，直到新選出的烏克蘭總統就職」。

德新社報導，該決議獲得218票支持，低於通過所需的226票。約54名出席的議員沒有參與表決，其中包括澤倫斯基旗下人民公僕黨的38名議員。

澤倫斯基的正常任期於2024年5月結束，但因為烏克蘭目前實施戒嚴而無法安排選舉，也因為人民公僕黨出席的議員經常不足，澤倫斯基一直要仰賴其他政黨支持才能通過立法。如果沒有國會支持，未來對俄和平條約或擬議的對美稀土協議等國際協議，將無法生效。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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