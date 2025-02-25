聯合國大會俄烏戰決議 陸皆投棄權票：支持美俄啟動和談

在俄烏戰爭滿3周年的2月24日當天，中國大陸在聯合國大會上，對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案投下棄權票，也對快速終戰與敦促俄烏間維持永久和平的決議案投下棄權票。大陸駐聯合國代表傅聰表示，中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識，希望歐洲為和平發揮作用，並稱中方將繼續為危機政治解決做出不懈努力。

據央視報導，聯合國大會24日召開關於烏克蘭局勢第11次緊急特別會議，先後表決烏克蘭提出、獲得歐洲多國支持的決議草案，和美國提出的決議草案，以及針對該決議草案由俄羅斯和歐洲多個國家分別提出的4個修正案。

烏克蘭代表提出包括俄羅斯撤軍、實踐全方位永久和平、俄國承擔戰爭罪責等訴求長達3頁的決議文，以93票同意、18票反對、65票棄權獲得通過。中國大陸投下棄權票，俄羅斯、美國投下反對票。

美國代表提出包括哀悼兩國死者、祈求快速終戰與敦促俄烏間維持永久和平的決議案，文中未提及俄羅斯侵略行為，歐洲國家在討論時加入「俄羅斯聯邦全面入侵烏克蘭」等修正文字，決議表決結果為93票贊成、8票反對、73票棄權。中國大陸投下棄權票，美國對自己被修正的決議也投下棄權。

大陸駐聯代表傅聰24日在投票前表示，中方在烏克蘭問題上的立場清晰明確，一以貫之。中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。中方期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都能接受的和平協議。希望歐洲為和平發揮作用。他並稱，中方將繼續為危機政治解決做出不懈努力。

另外，同日，在聯合國安理會，對美國提出的烏克蘭決議草案進行投票，獲得大陸、俄羅斯在內的10個國家投下贊成票，包含法國、英國等歐洲盟友在內的5票棄權，決議獲得通過。

傅聰在投票後表示，當前烏克蘭問題正迎來談判解決的關鍵時刻，我們期待安理會的行動能進一步發出推動和談的和平呼聲。「儘管各方立場不盡一致，對話總比對抗好，和談總比打仗好」。中方支持一切致力於和平的努力，支持美、俄兩國達成的關於啟動和談的共識。