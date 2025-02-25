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日相石破茂：盼不留下錯誤教訓結束俄烏戰爭

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本首相石破茂。（路透）
日本首相石破茂。（路透）

日本首相石破茂昨天晚間參加七大工業國集團（G7）視訊會議時，強調重點在於以不留下「錯誤教訓」的形式結束俄烏戰爭，及實現烏克蘭公正且持久的和平。

日本放送協會（NHK）報導，烏克蘭遭俄羅斯入侵屆滿3年，G7成員國在日本時間昨天晚間舉行視訊領袖會議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也參加這場視訊會議，並在開頭致詞時表明對G7提供支援的強烈期待。

各國領袖在澤倫斯基致詞結束後相繼發表談話，石破對藉由包括美國在內各國的外交努力化解當前局勢表達期待之意。

石破強調，重點在於以不留下「可藉由武力改變現狀」的錯誤教訓形式結束戰事，及實現烏克蘭公正且持久的和平。

石破還表示，歐洲與印度太平洋地區的安全保障密不可分，並強烈譴責俄國與北韓推動軍事方面合作。他也說明日本繼續提供烏克蘭支援及制裁俄羅斯的政策方針並未改變，呼籲G7成員國團結一致。

石破會後受訪時說，「再度譴責俄羅斯持續進行侵略，並對烏克蘭至今堅持戰鬥的勇氣由衷表示敬意」。

讀賣新聞報導，石破對希望促使早日停戰的美國總統川普政府作為抱持期待同時，也主張必須留意避免得出「可以藉由武力改變現狀」的錯誤教訓，提醒美方不要在對俄國單方有利的情況下推動對話。

石破會後受訪說，「有關川普為實現和平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行協商，我認為（各國領袖）有許多正面評價的發言」。

至於彙整會議成果的G7領袖聲明，石破說，「我不認為領袖間存在分歧，但聲明內容仍待事務層級進行協調」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 石破茂

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