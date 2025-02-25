快訊

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

高雄眷村名店遭爆「湯麵浮果蠅」 消費者怒：恨沒一隻隻挑出來點名

台中新光三越飄瓦斯味？民眾嚇壞急通報 消防大陣仗到場檢測

歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐盟執委會產業戰略執行副主席塞儒內（見圖）與主席范德賴恩24日出訪基輔。法新社
歐盟執委會產業戰略執行副主席塞儒內（見圖）與主席范德賴恩24日出訪基輔。法新社

法新社報導，歐洲聯盟24日向烏克蘭提出在「關鍵原物料」上的合作協議，期許在美國總統川普促成與烏克蘭的礦產協議的同時達成「雙贏」交易。

烏克蘭擁有豐富的礦產資源，包括錳、鈦、石墨和鋰，這些資源成為基輔與華府緊張的談判焦點。川普堅持美國應該為幫助防衛烏克蘭對抗俄羅斯入侵而「拿回錢」。

歐盟執委會產業戰略執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）與主席范德賴恩24日出訪基輔時證實，已經向烏克蘭官員提出合作的可能。

塞儒內會後表示：「歐洲需要的30種關鍵原物料中，烏克蘭可提供21種，這會是雙贏的合作關係。」

塞儒內補充：「歐洲所提供的附加價值在於，我們永遠不會要求一個對雙方都不具互惠互利的協議。」

川普24日表示，美國與烏克蘭「非常接近達成」礦產協議。先前更直言希望烏克蘭能用稀土和石油，「能拿到的任何東西」，回報美國援助烏克蘭的任何東西。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 歐盟 烏克蘭 美國

延伸閱讀

俄烏戰爭3週年歐洲領袖齊聚基輔 美國高層缺席

川普回鍋首月支持度高達53%？比起關稅大戰 逾6成選民更在意抑制物價

美媒：川普政府迫台積電技術轉移恐踩紅線 應促投資

川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

相關新聞

歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

法新社報導，歐洲聯盟24日向烏克蘭提出在「關鍵原物料」上的合作協議，期許在美國總統川普促成與烏克蘭的礦產協議的同時達成「...

影／川普稱歐洲「借錢」給烏克蘭打仗 馬克宏當面糾正：是給不是借

法國總統馬克宏24日出訪華府會晤美國總統川普，是川普第二任至今首位訪美的歐洲元首，目的緩和美歐因烏克蘭問題日益緊張的關係...

聯大烏克蘭決議 中國大陸投棄權票：支持美俄達成共識

俄烏戰爭3週年，中國在24日的聯合國大會中，對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，及美國提出祈求快速終戰的決議草案均投下棄權票...

配合俄國二戰勝利日？ 專家：俄烏可能在5月9日前停火

俄烏戰爭24日滿三周年，有專家學者預測，俄烏戰爭停火的時程有可能配合俄國二戰勝利日的日期；美國總統川普則否認他將在5月9...

俄烏戰爭3周年 川普：歐洲必須扮演核心角色

俄烏戰爭24日滿三周年，面對川普政府上台，以及美國對俄烏戰爭的政策轉彎，有專家學者認為，歐洲正意識到自己不再是美國的優先...

俄烏戰爭3周年 馬克宏：川普擬見澤倫斯基談礦產協議

美國總統川普24日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面；馬克宏指出，川普擬與烏克蘭總統澤倫斯基（Vol...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。