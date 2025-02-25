歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

法新社報導，歐洲聯盟24日向烏克蘭提出在「關鍵原物料」上的合作協議，期許在美國總統川普促成與烏克蘭的礦產協議的同時達成「雙贏」交易。

烏克蘭擁有豐富的礦產資源，包括錳、鈦、石墨和鋰，這些資源成為基輔與華府緊張的談判焦點。川普堅持美國應該為幫助防衛烏克蘭對抗俄羅斯入侵而「拿回錢」。

歐盟執委會產業戰略執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）與主席范德賴恩24日出訪基輔時證實，已經向烏克蘭官員提出合作的可能。

塞儒內會後表示：「歐洲需要的30種關鍵原物料中，烏克蘭可提供21種，這會是雙贏的合作關係。」

塞儒內補充：「歐洲所提供的附加價值在於，我們永遠不會要求一個對雙方都不具互惠互利的協議。」

川普24日表示，美國與烏克蘭「非常接近達成」礦產協議。先前更直言希望烏克蘭能用稀土和石油，「能拿到的任何東西」，回報美國援助烏克蘭的任何東西。