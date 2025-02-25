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聯大烏克蘭決議 中國大陸投棄權票：支持美俄達成共識

中央社／ 台北25日電
俄烏戰爭3週年，中國在24日的聯合國大會中，對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，及美國提出祈求快速終戰的決議草案均投下棄權票。(美聯社)
俄烏戰爭3週年，中國在24日的聯合國大會中，對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，及美國提出祈求快速終戰的決議草案均投下棄權票。(美聯社)

俄烏戰爭3週年，中國在24日的聯合國大會中，對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，及美國提出祈求快速終戰的決議草案均投下棄權票。中國常駐聯合國代表傅聰聲稱，中方支持包括美俄達成的關於啟動和談的共識。

烏克蘭代表在俄烏戰爭3週年於聯合國提出包括俄羅斯撤軍、實踐全方位永久和平、俄國承擔戰爭罪責等訴求長達3頁的決議文，大會以93票同意、18票反對、65票棄權通過。反對票國家包括俄羅斯、美國、以色列與匈牙利等；中國等65個國家投了棄權票。

另一個由美國代表提出僅有的3段文字的決議，包括哀悼兩國死者、祈求快速終戰與敦促俄烏間維持永久和平，文中未提及俄羅斯侵略行為。歐洲國家在討論時加入俄國是侵略者，重申聯合國對烏克蘭領土完整及回復戰前邊界等修正後，決議以93票贊成，8票反對，73票棄權通過。美國、中國均投棄權票。

中國在這2份決議案都投棄權票。據新華社報導，傅聰在聯大會議上說，期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都接受的和平協議。

傅聰又指，希望歐洲為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，實現歐洲大陸的長治久安。期待國際社會為推動危機政治解決創造有利氛圍，期待聯大為凝聚會員國和平共識發揮推動作用。

傅聰還說，3年來，「中方一直在為和平奔走，為促談努力」。中方派特使積極展開穿梭外交，與俄羅斯、烏克蘭、美國、歐洲等有關各方保持接觸，呼籲堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，並與巴西等全球南方國家發起成立「和平之友」小組，形成支持和推動和平的重要力量。

中共 俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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