影／川普稱歐洲「借錢」給烏克蘭打仗 馬克宏當面糾正：是給不是借

法國總統馬克宏24日出訪華府會晤美國總統川普，是川普第二任至今首位訪美的歐洲元首，目的緩和美歐因烏克蘭問題日益緊張的關係。儘管兩人會面時一派友好，卻在談到援助烏克蘭議題上發生衝突。

兩人在橢圓辦公室會晤時，川普提到與烏克蘭「非常接近」促成礦產協議，並且透露很快會與烏克蘭總統澤倫斯基會面，「澤倫斯基可能會在這周或下周訪美簽署協議，這非常好」。

被問及烏克蘭是否應該放棄領土作為停戰談判的一環，川普回答：「拭目以待」，並指出談判才剛剛開始。

衛報描述，儘管馬克宏與川普表現得非常友好，但當川普指控歐洲「借錢」給烏克蘭打仗，兩人陷入衝突。

川普表示：「你們要明白，歐洲正在貸款給烏克蘭，歐洲會收回自己的錢。」

此時，馬克宏傾身把手搭著川普手臂，並且插話表示歐洲國家「付錢」給烏克蘭了。

馬克宏說：「我們支付了全部的60%。這就像美國：貸款、擔保和補助。我們在歐洲有2300億美元的凍結資產，這些是俄羅斯的資產。但這些並不是貸款的擔保，因為它們不是我們的財產，所以它們被凍結。」

這番話強調歐洲實際上對烏克蘭資助了大部分金額，並非貸款。

對此，川普淡淡回應：「如果你認為是這樣，我沒意見。他們拿回了錢，但美國沒有。不過現在我們要討回來了。」