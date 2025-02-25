俄烏戰爭3周年 川普：歐洲必須扮演核心角色

俄烏戰爭24日滿三周年，面對川普政府上台，以及美國對俄烏戰爭的政策轉彎，有專家學者認為，歐洲正意識到自己不再是美國的優先事項；美國總統川普24日也表示，歐洲必須在烏克蘭的長期安全中扮演核心角色。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）24日舉行「川普回歸和烏克蘭的命運」（Trump’s return and the fate of Ukraine）論壇。

布魯斯金學會美國和歐洲中心資深研究員希爾（Fiona Hill）表示，歷經美國副總統范斯（JD Vance）14日在慕尼黑安全會議上發表的演說，歐洲各國深深感到失望。

希爾認為，歐洲各國現在才突然警覺到，仰賴美國維持歐洲的安全已不再是可行的選項；希爾說，歐洲意識到自己浪費過去十年的時間，未能承擔起歐洲的防衛，直到現在被粗魯地告知：歐洲不再是美國的優先事項（priority）。

希爾表示，美國的觀念改變了，甚至讓莫斯科感覺到，美國與俄國抱持同樣的觀點；歐洲這才意識到，為了捍衛歐洲的安全，並對烏克蘭制定長遠的計畫，歐洲必須做出改變。

華府智庫蘭德公司（Rand Corp.）17日也撰文表示，歐洲國家近年來正逐漸明白，歐洲的安全不能只依賴美國，尤其是波蘭、芬蘭和立陶宛等國家，一旦烏克蘭淪陷，將被俄國勢力包圍。

川普24日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面；川普在發表談話時表示，他很高興聽到馬克宏同意，和平的代價和負擔不能只由美國承擔，也必須要由歐洲國家來承擔。

川普說，歐洲國家必須在烏克蘭的長期安全中扮演核心角色。

川普說，美國提供給烏克蘭的援助，遠比其他國家來得多；川普說，美國已經花費逾3000億美元援助烏克蘭，而歐洲只花費1000億美元，兩者相差巨大，未來必須取得平衡。

川普說，他相信美國納稅人必須獲得補償，這也是為什麼美國須與烏克蘭達成礦產協議。