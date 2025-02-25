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川普鬆口與普亭談過：普亭接受歐洲派兵烏克蘭維和

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）24日在白宮會晤到訪的法國總統馬克宏（左）。路透
美國總統川普（右）24日在白宮會晤到訪的法國總統馬克宏（左）。路透

衛報報導，法國總統馬克宏與美國總統川普24日在白宮會晤，川普透露，俄羅斯總統普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭

馬克宏是川普第二任以來，首位訪問華府的歐洲領導人。他24日在橢圓辦公室告訴記者，歐洲已經準備好在烏克蘭戰後提供安全保證，包括派遣維和部隊，但不會駐紮前線。

川普表示自己不反對歐洲對烏克蘭派遣維和部隊，並且補充曾經與普亭討論過這個想法。

川普說：「是，他會接受。我問過普亭這個問題。」他補充：「聽著，如果我們達成協議，他不會再尋求更多戰爭。他不介意，我已經特別問過他，他沒有問題。」

川普在過去一個月聲稱在烏克蘭問題上，比前總統拜登政府三年取得更多進展。川普相信馬克宏與他在許多重要議題上都有共識，尤其「歐洲必須在確保烏克蘭長期安全上發揮關鍵作用」。

馬克宏也回應稱，與川普的討論「取得非常實質的進展」，但強調和平「不能意味著烏克蘭投降或沒有保證的停火協議」。

另一方面，衛報引述法新社指出，普亭24日暗示不反對歐洲參與談判，他說：「不僅歐洲，其他國家也有權參與。」

同一時間，聯合國大會正在表決分別由烏克蘭和美國針對俄烏戰爭3周年所提決議草案。烏版提案獲得包含法國在內的歐洲盟友支持，內容譴責俄羅斯入侵，並呼籲俄軍完全且無條件撤出烏克蘭領土。反觀美版則未提到領土完整和俄羅斯侵略，在聯大遭否決，但在聯合國安理會通過。

美聯社報導，俄國總統普亭24日說，他尚未與川普仔細討論到解決烏克蘭衝突之事，上周在沙烏地阿拉伯舉行的美俄會談中，也未細談。

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