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聯合國安理會美國贏了！俄烏戰決議未提俄國侵略 具國際法約束力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
聯合國安理會24日針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。法新社
聯合國安理會24日針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。法新社

美國日前分別向聯合國大會與聯合國安理會提出有關俄烏戰爭決議草案，內容並未提及領土完整或譴責俄羅斯侵略，與烏克蘭在歐洲支持下提出的的聯大決議案形成鮮明對比。而聯大在俄烏戰爭3周年24日針對兩案表決，美版提案在聯大遭否決未能通過；但美版提案在安理會獲得中國大陸和俄羅斯支持通過，法國、英國等歐洲盟友最終棄權。上述投票結果暴露美國與部分歐洲盟友的立場明顯分歧。

聯合國大會決議通常並不具法律約束力，不過具有一定分量和道德權威。聯合國安理會決議通常具有國際法上的約束力，聯合國憲章設立安理會的目的，就在因應針對國際和平與安全的威脅。

聯合國193個會員國24日分別對兩項對立的提案投票，一項由美國提出，另一項則由烏克蘭及歐洲國家起草。

美版提案在聯大會議中遭歐洲各國修正，加入聯合國支持烏克蘭的主權、獨立、領土完整及國家團結等措辭，使得美方最終不得不棄權，未能推動原提案內容。

政治新聞網Axios指出，烏克蘭的三頁提案譴責俄羅斯入侵，並呼籲俄軍完全且無條件撤出烏克蘭領土。

烏版提案在聯大通過，獲得93個會員國贊成、18個會員國反對，反對國家包含美國，這是美國首度在聯大表決中反對支持烏克蘭的草案。

美版提案在安理會占上風，獲得俄羅斯、中國、巴基斯坦、巴拿馬、南韓以及其他四個國家贊成，美國的歐洲盟友法國、英國、丹麥、斯洛維尼亞、希臘皆棄權。安理會有15個理事國，決議需9個國家支持即通過。

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