美俄對話俄烏終戰…馬克宏會川普 提烏可接受方案

美國總統川普正與俄羅斯就結束俄烏戰爭對話，目前烏克蘭未能參與。法國總統馬克宏今天在白宮會見川普，就烏克蘭可接受的方案，與川普討論細節，包括對烏克蘭的安全保障議題。

今天是俄羅斯入侵烏克蘭3週年，川普（DonaldTrump）政府上週已與俄羅斯就終止俄烏戰爭展開對話，但烏克蘭與歐洲國家都沒有參與。

川普試圖調停，立場卻明顯偏向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），並幾度嚴批澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），震撼歐洲。

馬克宏（Emmanuel Macron）今會晤川普，英國首相施凱爾（Keir Starmer）27日也將拜訪白宮，都為了表達對烏克蘭的支持，希望川普不要放棄烏克蘭的利益。

川普與馬克宏兩人先透過視訊，與七大工業國集團（G7）其他幾位領導人舉行會議，之後在橢圓辦公室雙邊會談並接受媒體提問，兩人再共同召開記者會。

馬克宏在橢圓辦公室對媒體發言時證實，一些歐洲國家已經準備好派遣維和部隊到烏克蘭，他們不會在前線、也不會介入衝突，而是要確保烏克蘭的和平。

川普說，他與蒲亭談話時，特別問他對於在俄烏停火協議納入歐洲在烏克蘭派駐維和部隊的看法，「他（蒲亭）接受，他對此沒有意見」。

馬克宏在記者會表示，他與川普的討論取得進展，「我們一直與澤倫斯基總統密切合作，以提出一項烏克蘭可接受的提案。」他今天也與川普討論此提案的細節。

馬克宏指出，法國及其他幾個歐洲國家與烏克蘭正努力建立烏克蘭的持久和平，這包括一些具體的要點，如安全保障、屬於烏克蘭的領土問題、戰後重建、經濟及關鍵礦產。他與川普的討論也包括對烏克蘭安全保障的細節。1

川普說，美俄的談判可讓俄烏戰爭在「數週內」結束，「如果我們夠聰明的話」；如果不夠聰明，戰爭將會持續下去，「我們將失去年輕而美麗的生命」。

川普政府與俄羅斯對話的同時，川普也要求烏克蘭以稀土礦償還美國自戰爭後對烏克蘭的援助。媒體報導，川普希望獲得的礦產價值約5000億美元。

川普今天說，澤倫斯基這週或下週將訪問美國，簽署美、烏間的礦產協議。

路透報導，澤倫斯基上週拒絕美國要求價值5000億美元的礦產資源，並說美國的援助遠不及該數額，且停火協議也沒有對烏克蘭的安全保障。