快訊

學測成績今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

俄烏戰爭3週年 川普稱與普亭談終戰、美俄經濟協議

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭今天滿3週年，美國總統川普發文表示，他與俄羅斯總統普亭正討論「重大」經濟協議，作為商討結束俄烏戰爭的一環。

法新社報導，俄烏戰爭3週年之際，川普（DonaldTrump）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於白宮與七大工業國集團（G7）其他領袖進行視訊會議，之後川普就在社群媒體發文。

川普於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「今天，法國總統馬克宏和我一起在橢圓形辦公室向G7峰會發表談話。」

發文寫道，這次會議由加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）主持，並紀念俄烏戰爭3週年，「如果當時我是總統，這場戰爭絕不會爆發」。

川普指出：「每個人都表達希望結束戰爭的目標，而我強調了美國與烏克蘭之間至關重要的『關鍵礦產和稀土協議』重要性，我們希望這項協議能盡快簽署！」

川普還說：「這項『經濟夥伴』協議將確保美國人民收回供應烏克蘭的數以百億計美元及軍事裝備，同時也協助烏克蘭在這場殘酷野蠻的戰爭結束後發展經濟。」

他也提到：「我正與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）就結束戰爭以及美俄之間將進行的重大經濟發展交易進行認真嚴肅討論。會談進展相當順利！」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

梅爾茨將出任德總理…他，應對川普絕佳人選

川普賴債？華爾街推演對策 恐顛覆全球金融秩序

川普為接管加薩威脅削美援 埃媒：美援價值無想像大

川普釋利多 高力吞補丸

相關新聞

澤倫斯基籲俄烏今年停戰 全面換俘

烏克蘭總統澤倫斯基廿四日在俄烏戰爭三周年演說中呼籲，今年內達成烏克蘭長期永續和平，並提議烏俄雙方交換所有戰俘，做為結束衝...

普亭致電習近平 說明與美談判情況

俄烏戰爭三周年當天，央視報導，中國大陸國家主席習近平廿四日應約與俄羅斯總統普亭通話。普亭向中方說明俄美接觸最新情況和俄方...

烏停火提案 歐美聯大表決戰

烏克蘭在歐洲國家支持下向聯合國提案，紀念俄烏戰爭爆發三周年，但美國大力推動撤銷該提案，並另外自行提出華府草擬的決議案，顯...

歐盟撥款烏克蘭千億元 蘊釀再軍援近7000億

俄烏戰屆滿3年，在美俄自行談判的同時，歐盟持續提高對烏克蘭的援助。歐盟執委會主席范德賴恩今天訪烏時宣布將再撥款約新台幣1...

澤倫斯基籲2025締結和平 提議俄烏全面換俘

烏克蘭總統澤倫斯基今天在俄烏戰爭3週年演說中呼籲今年內為烏國達成長期永續的和平，並提議烏俄雙方交換所有戰俘，以做為結束衝...

中俄領袖通話 普亭向習近平說明美俄談烏克蘭狀況

俄羅斯克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭24日向中國國家主席習近平說明俄羅斯與美國之間的接觸情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。