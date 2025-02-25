俄烏戰爭3週年 川普稱與普亭談終戰、美俄經濟協議

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭今天滿3週年，美國總統川普發文表示，他與俄羅斯總統普亭正討論「重大」經濟協議，作為商討結束俄烏戰爭的一環。

法新社報導，俄烏戰爭3週年之際，川普（DonaldTrump）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於白宮與七大工業國集團（G7）其他領袖進行視訊會議，之後川普就在社群媒體發文。

川普於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「今天，法國總統馬克宏和我一起在橢圓形辦公室向G7峰會發表談話。」

發文寫道，這次會議由加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）主持，並紀念俄烏戰爭3週年，「如果當時我是總統，這場戰爭絕不會爆發」。

川普指出：「每個人都表達希望結束戰爭的目標，而我強調了美國與烏克蘭之間至關重要的『關鍵礦產和稀土協議』重要性，我們希望這項協議能盡快簽署！」

川普還說：「這項『經濟夥伴』協議將確保美國人民收回供應烏克蘭的數以百億計美元及軍事裝備，同時也協助烏克蘭在這場殘酷野蠻的戰爭結束後發展經濟。」

他也提到：「我正與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）就結束戰爭以及美俄之間將進行的重大經濟發展交易進行認真嚴肅討論。會談進展相當順利！」