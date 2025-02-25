烏停火提案 歐美聯大表決戰

烏克蘭在歐洲國家支持下向聯合國提案，紀念俄烏戰爭爆發三周年，但美國大力推動撤銷該提案，並另外自行提出華府草擬的決議案，顯見川普政府與烏國的外交不睦還在擴大。

美國無視烏克蘭及歐洲盟友，向聯合國安理會和聯合國大會提案「迅速結束」烏克蘭衝突，但未提及領土完整。

法新社報導，自三年前俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，代表所有成員國的聯合國大會明確支持烏克蘭主權，而十五個會員國組成的聯合國安理會則因俄羅斯的否決權陷入癱瘓。

但美國總統川普上月重返白宮後，局勢顯著變化，川普撇開烏克蘭和歐洲，與俄國談判俄烏停戰，還斥責烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」。

烏克蘭和其他五十多國計畫在廿四日俄羅斯入侵三周年當天向大會提交一份草案，表示「今年」結束戰爭「刻不容緩」，並明確重申大會先前要求，籲俄羅斯立即撤軍，停止對烏克蘭的敵對行為。

烏克蘭提出長篇決議案，譴責俄國入侵。至於美國起草的決議文只有三段，呼籲「迅速結束」俄烏衝突，一反過去大會通過的決議，沒有提及烏克蘭領土完整。英、法官員要求華府修正其草案，美方拒絕。

外交消息人士根據擔任安理會輪值主席中國的訊息表示，美國代表團計畫將草案提交安理會表決，表決將於廿四日下午三時（台灣時間廿五日早上四時）舉行。

這次表決將使歐洲國家陷入兩難。

安理會決議需要獲得十五個成員國中至少九個成員國的支持，同時不得被五個常任理事國（美國、英國、法國、俄羅斯和中國）任何一個否決。即使歐盟成員國（法國、斯洛維尼亞、丹麥和希臘）與英國在這項投票棄權，決議仍可能通過。

另一方面，英、法兩國正在研擬方案，假如俄國與烏國達成停火協議，打算派遣三萬名歐洲維和部隊進駐烏國，關鍵在說服川普同意美方扮演有限的軍事角色，若駐烏歐洲部隊陷入險境，可伸手保護，同時嚇阻俄國以任何方式違反停火協議。

英國首相施凱爾與法國總統馬克宏本周將赴白宮與川普會談，初步測試川普意願。