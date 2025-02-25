普亭致電習近平 說明與美談判情況

俄烏戰爭三周年當天，央視報導，中國大陸國家主席習近平廿四日應約與俄羅斯總統普亭通話。普亭向中方說明俄美接觸最新情況和俄方在俄烏戰爭的原則立場，並稱俄方致力消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。習近平則稱，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

美國總統川普上任後積極推動俄烏停戰，以美國務卿魯比歐及俄羅斯外長拉夫羅夫為首的美俄高層代表團十八日已在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行首輪談判。美俄關係迅速拉近，引發美國「聯俄制中」的聯想，但習近平與普亭昨日通話時，據報雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。

針對俄烏戰爭，習近平表示，烏克蘭危機全面升級之初，他已提出解決危機的「四個應該」等主張。去年九月，大陸同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。他並稱中方樂見俄羅斯及「有關各方」為化解危機作出積極努力。

習近平在通話中強調與俄方的緊密關係，習近平指中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響，兩國的發展戰略和外交政策是著眼於長遠的。

路透報導，俄國克里姆林宮表示，普亭廿四日向習近平說明俄美接觸情況。克宮聲明中說，習近平表示支持莫斯科和華盛頓對話，並談到中國願意協助烏克蘭衝突找到和平解決方案。

央視報導，普亭表示，發展對中關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。俄方高度重視對中關係，期待同中方在新的一年保持高層交往，深化務實合作。

根據俄媒報導，習近平已接受俄國的邀請，將在五月訪問莫斯科，出席「衛國戰爭勝利」八十周年慶祝活動，這將是習近平與普亭今年首次會晤。普亭也將在九月回訪大陸，出席大陸舉行的抗日戰爭勝利暨二戰結束八十周年活動。