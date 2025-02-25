澤倫斯基籲俄烏今年停戰 全面換俘

烏克蘭總統澤倫斯基廿四日在俄烏戰爭三周年演說中呼籲，今年內達成烏克蘭長期永續和平，並提議烏俄雙方交換所有戰俘，做為結束衝突的「開端」。

廿四日是俄羅斯入侵烏克蘭三周年。澤倫斯基在演說中表示：「今年應該是迎來真正長期和平的一年。（俄羅斯總統）普亭不會給我們和平，或是用和平與我們交換其他東西。我們必須透過實力、智慧及團結來獲得和平。」

在基輔的峰會上，澤倫斯基指出：「俄羅斯必須釋放烏克蘭人。烏克蘭已準備進行全面換俘，這將是個公平的開始。」烏克蘭沒有公布被俄羅斯扣押的戰俘人數，但據認為總數超過八千人。

澤倫斯基還警告不要與俄羅斯匆忙談判達成交易，他說，只有向烏克蘭提供堅定的「安全保證」，持久和平才會奏效。不過，俄羅斯已表明不會接受在烏克蘭派駐北約軍隊。

美國總統川普近來撇開烏克蘭和歐洲，單方面和俄國談判俄烏停戰，讓歐盟決定「走自己的路」，強化烏克蘭經濟和軍力以增加談判籌碼。

德國民眾廿二日在柏林集會聲援烏克蘭。（歐新社）

歐盟執委會主席范德賴恩廿四日與廿一名執委及西班牙、瑞典、芬蘭、加拿大等國領袖一起訪問烏克蘭，展現強力支持。她在雙邊會談前致詞宣布，今年三月將再撥款卅五億歐元（約台幣一二○○億元）給烏克蘭。歐媒也盛傳，三月歐盟臨時高峰會將討論對烏新軍援近兩百億歐元。

俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫指控歐洲想要延長戰爭。俄國外長拉夫羅夫則說，俄方準備與烏克蘭談判，但除非和平協議「符合」俄國利益才會停止作戰。他也呼籲美國任命代表，與俄羅斯進行後續和平協商。

烏克蘭苦戰三年，情勢愈來愈不利。三年來烏克蘭失去百分之十一國土，六三○萬烏克蘭人逃到歐洲各國，平民傷亡超過四萬人。開戰以來提供九五○億美元援助的最大金主美國，現在倒向俄國。

美國持續施壓烏克蘭簽署以礦產換取美國軍援的協議。澤倫斯基在本月初拒絕這項協議，但烏克蘭副總理史蒂芬尼希娜表示，烏克蘭與美國談判礦產協議已進入「最後階段」，「談判非常具有建設性，幾乎所有關鍵細節都已敲定，我們致力於迅速完成此事以便進行簽署，希望美國和烏克蘭領導人盡快在華盛頓簽署和批准該協議，以展示我們對未來數十年的承諾」。

協議細節尚不明朗。但澤倫斯基先前說，他願意達成協議讓美國從烏克蘭礦產獲利，但無法接受川普政府最初所提的五千億美元金額，還要求烏克蘭為美國每一美元援助返還兩美元，他說，「我不要簽署將由十代烏克蘭人買單的協議」。