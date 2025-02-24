上海學者：川普非聯俄制中 主張多極承認中國角色

美國總統川普上任一個月，急速改變俄烏戰爭走向。中國學者胡偉分析，川普目的並非「聯俄制中」，而是因為維繫美國霸權太過昂貴，因此主張多極化世界，意味著承認中國作為大國的存在。

但胡偉也認為，川普沒有能力徹底改變世界的基本格局和二戰後的國際秩序。且多極化下的大國政治也是不穩定的，難以達成均衡，而失衡的風險則很大。一旦川普下台，美國的內政外交必將「回歸」以往。

今天是俄烏戰爭3週年，中國智庫察哈爾學會透過官方微信發表國際政治學者胡偉的文章。胡偉曾是中共上海市委黨校教授，因為俄烏戰爭中的涉俄文章立場與官方不同，2024年被處分職務降級並要求退休。

胡偉曾在2022年俄烏戰爭爆發之初，撰文預測俄羅斯會陷入困境，美國將重新獲得西方世界的領導權，北約將繼續擴大，中國要努力避免被西方孤立。他指出，沒想到3年後川普再任美國總統，推出終止戰爭的和平方案，「企圖擾亂既有的國際格局和戰爭路徑」。

2024年11月川普勝選後，胡偉即研判其上任後會立即施壓烏克蘭，但並不會出現美國一些鷹派所主張的「聯俄抗中」局面，「國際格局未來的走勢有利於中國」。

胡偉今天在文章中解釋，川普之所以不想維繫美國的霸權，是因為他認為美國做「國際警察」一點好處也沒有，花了那麼多錢卻沒有任何收益，因此競選時提出「美國優先」的口號，把工作重心轉移到國內問題。

俄烏戰爭爆發後，川普一直抱怨美國給烏克蘭太多的資助，再次執政後首先要美國從俄烏戰爭中脫身，還要把花在烏克蘭身上的錢討回來，所以就有了可能迫使烏克蘭放棄領土的「和平方案」。

文章寫道，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）明確提出：多極化不僅是川普政府追求的常態，也是川普政府的偏好。華盛頓的目標是成為平等中的首要者，「而不是一個衰落的霸主」。這一宣示是美國外交話語和範式的重大變化，顛覆了數十年來的政策共識。

文章說，川普信奉的是實力政治，各個大國各就其位，就像江湖排行一樣，不再是美國一家稱霸世界，因為那樣力不從心，代價高昂。「未來世界就是通過大國之間的平衡維繫和平和秩序，小國則服從大國，必要時可以犧牲小國的利益」。

胡偉說，這就是川普的世界觀。他反對某些中國人認為川普「在下一盤大棋，目的就是拉攏俄羅斯共同對付中國」的說法。

文章指出，正如盧比歐近日受訪時所說，多極化已經成為現實，「我們目前生活在一個多極化世界，美國和中國是主要參與者」；多極化意味著「中國人會做最符合中國利益的事情...美國需要做最符合美國利益的事情」。

他說，儘管盧比歐反中，但畢竟放棄了前總統拜登（Joe Biden）組建反中聯盟的外交路線，這客觀上即對中國有利。「單打獨鬥，中國是頂得住的，只要不『打群架』」。

文章認為，在川普主張的多極化架構中，世界將進入大國政治的「叢林社會」，美歐聯盟走向終結，中俄也不可能結盟，美國、中國、俄國各為一極，各自為政，競爭合作，走向全球共治。同時美國要擁有最強的實力，這可以從川普尋求吞併格陵蘭島、加拿大、巴拿馬運河的努力看出。