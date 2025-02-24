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英國擬宣布大規模對俄制裁 首相預告中國企業入列

中央社／ 倫敦24日專電

俄羅斯全面侵略烏克蘭今天滿3年，英國預計稍晚宣布大規模對俄制裁。英國首相施凱爾預告，制裁清單擬納入「位於中國及其他地方」、向俄羅斯供應軍用零組件的企業。

烏克蘭戰爭滿3年之際，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa），以及加拿大和歐洲多國領袖齊聚基輔，出席由烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）召開的會議，展現對烏克蘭的支持，施凱爾（Keir Starmer）視訊參與。

與美國總統川普（Donald Trump）近日稱俄羅斯在對烏「終戰」談判手握好牌、占主導優勢不同，施凱爾指出，俄羅斯未掌握所有好牌，原因包括烏克蘭人有勇氣捍衛自己的國家、俄羅斯經濟面臨難題，以及俄方在這場毫無意義的侵略戰爭已失去最精銳的陸軍部隊與黑海艦隊。

施凱爾呼籲盟友夥伴共同努力主動形塑戰爭結果；致力促成長久和平，而不僅是讓作戰暫停。

施凱爾指出3個途徑，包括加速、加強對烏軍援；加大對俄羅斯經濟施壓的力道；以及展現集體力量影響談判走向。

在對俄經濟施壓方面，施凱爾提到，施壓必須讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不僅是願意談，更要願意讓步。英國今天將宣布2022年戰爭全面爆發以來最大規模對俄制裁，對象包括俄羅斯用以規避國際制裁的「影子艦隊」，以及位於中國及其他地方、向俄羅斯供應軍用零組件的企業。

施凱爾說，今天稍晚他與其他七大工業國集團（G7）領袖會商時，將進一步討論相關措施。他提到，G7應當準備好承擔更多風險，包括加強打擊協助規避對俄制裁的各地金融機構、以及俄羅斯石油產業。

在「和談」方面，施凱爾指出，和平要得以持久，烏克蘭就必須是參與談判的一方，而任何相關協議都必須以烏克蘭的主權獨立為基礎、受強健的安全保證支持。

施凱爾重申，英國已準備好、也願意透過向烏克蘭派遣地面部隊，在適當的條件下、與其他歐洲國家一起，協助落實安全保證。不過，施凱爾再次強調，為嚇阻俄羅斯、避免俄羅斯短短數年內再度發動侵略，美國提供「後盾」十分重要。

施凱爾示警，一旦烏克蘭失敗，歐洲將是下一個。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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