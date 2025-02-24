烏克蘭：與美國礦產協議談判達最後階段 盼迅速簽署

基輔當局今天表示，烏克蘭和美國正在擬定礦產協議的細節，雙方磋商團隊現已處於談判最後階段。這項協議將讓烏克蘭以供應華府自然資源交換美國支持。

法新社報導，烏克蘭副總理斯特法尼希納（OlgaStefanishyna）在社群媒體X平台寫道：「烏克蘭與美國團隊正處於礦產協議談判的最後階段。相關磋商非常具建設性，幾乎所有關鍵細節都已定案。」

她在貼文提到：「我們致力迅速完成協商以簽署協議。」

斯特法尼希納指出，她希望澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）總統與美國總統川普（Donald Trump）在華府簽署協議，「以展現我們接下來數十年的承諾」。

儘管基輔當局堅稱，礦產協議初始草案缺乏重要安全保障，美國官員仍施壓烏克蘭簽署協議，談判因此導致美烏兩國關係緊張。

澤倫斯基曾說，他希望透過供應華府關鍵資源，交換美國提供具體安全保障。

美國總統川普則要求獲得烏克蘭稀土礦，作為前美國總統拜登（Joe Biden）執政時期對基輔提供軍援的補償。