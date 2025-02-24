歐盟撥款烏克蘭千億元 蘊釀再軍援近7000億

俄烏戰屆滿3年，在美俄自行談判的同時，歐盟持續提高對烏克蘭的援助。歐盟執委會主席范德賴恩今天訪烏時宣布將再撥款約新台幣1199億元協助烏國，歐媒也盛傳3月臨時高峰會將討論新軍援近新台幣7000億元。

川普（Donald Trump）政府在未邀請、未協調烏克蘭和歐洲國家的情況下，自行與俄羅斯談判以結束俄烏戰爭，歐洲聯盟（EU）在不放棄尋求與美溝通的同時，決定繼續「走自己的路」，強化烏克蘭的經濟和軍力，以增加談判籌碼。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與21位執委共同出訪烏克蘭，以展現強力支持。她在雙邊會談前致詞宣布，今年3月將再撥款35億歐元（約新台幣1199億元）給烏克蘭。這筆經費是歐盟承諾援烏金額的一部分。

范德賴恩並表示歐盟正在準備一個能源安全合作套案，包括在明年底前使烏克蘭和摩爾多瓦的電力系統與歐盟完全整合，「我們也將充分利用烏克蘭龐大天然氣儲存的潛力，其中80%位在靠近歐盟國家的地區」。

她強調，這將為烏克蘭帶來收入，且歐盟還將協助建置再生能源設施，「這些努力將使烏克蘭和歐盟的能源更安全」。

歐盟與美國都看中烏克蘭的天然資源，但相較於川普政府密集使勁要求烏克蘭快點簽下稀土等礦藏合作協議，歐盟則保持優雅姿態。加上美國是目前歐盟天然氣的主要來源之一，在美歐貿易關係緊繃的陰影下，歐盟新增烏克蘭這個未來選項，也為自身增加籌碼。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）已安排在3月6日舉行27國臨時高峰會，以討論因應美國變數下的俄烏政策。多家歐洲媒體指出，屆時將討論新一輪的對烏軍事援助。

在各界普遍預期匈牙利又會抵制歐盟的共同援烏制俄政策下，這筆預計200億歐元（約新台幣6850億元）的軍援也可能透過非歐盟資金形式，由具意願的歐盟國家合資。

此外，歐盟今天也宣布了第16輪對俄制裁方案，內容包括增加83個人員和組織的禁行令、74艘協助俄國規避制裁的「影子船隻」，以及出口限制對象新增53個實體，包括設在中國、香港、印度、新加坡等第3國協助俄國規避貿易制裁的企業。

歐盟這一輪制裁也擴及白俄羅斯，以及被俄國占領的烏克蘭領土。後者始自2014年俄國侵占克里米亞（Crimea）起，歐盟便將其納入對俄經濟制裁範圍。

2022年俄烏戰後，俄國陸續占領頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）等州，歐盟也開始制裁這些脫離烏克蘭政府控制的地區。

歐盟今天宣布對俄國占領的烏克蘭地區制裁內容，包括禁止資訊、法務、會計、稅務、商業顧問等服務業者在前述地區提供服務，目的是「 阻止它們與俄國整合」。

除了堅持3年來的援烏制俄政策，歐盟對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今早在主持歐盟外交部長會議前，向媒體透露會後她將啟程赴美，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談。