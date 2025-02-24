澤倫斯基籲2025締結和平 提議俄烏全面換俘
烏克蘭總統澤倫斯基今天在俄烏戰爭3週年演說中呼籲今年內為烏國達成長期永續的和平，並提議烏俄雙方交換所有戰俘，以做為結束衝突的「開端」。
今天是俄羅斯全面入侵烏克蘭滿3週年。法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在演說中表示：「今年應該是迎來真正長期和平的一年。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）不會給我們和平，或是用和平與我們交換其他東西。我們必須透過實力、智慧及團結來獲得和平。」
在基輔的1場峰會上，澤倫斯基指出：「俄羅斯必須釋放烏克蘭人。烏克蘭已準備好進行全面換俘，這將是個公平的開始。」
支持烏克蘭的多國領袖今天在基輔重申力挺時，空襲警報響徹當地。
烏國空軍指出，由於面臨俄羅斯飛彈威脅，軍方在全國各地發出警報。
另一方面，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，安卡拉（Ankara）當局支持美國終結俄烏衝突的計畫，但也強調磋商應包含交戰雙方。
費丹今天在安卡拉與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。費丹在兩人共同出席的記者會中說：「我們高度重視美國提出的新計畫，也認為這是一種結果導向的方式。我們相信，透過雙方參與的談判才能解決問題。」
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