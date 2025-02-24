和普亭通話談及俄烏！習近平提「真朋友」：樂見俄國為化解衝突作出努力

2月24日下午，大陸國家主席習近平應約與俄羅斯總統普亭通電話。央視報導，普亭介紹了俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機（俄烏戰爭）問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。習近平指出，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

據報導，習近平在通話時稱，中國春節前夕，他與普亭進行視訊會晤，對全年中俄關係發展作出規劃引領，就一系列重大國際和地區問題加強協調。兩國各部門正按照雙方達成的共識，穩步推進各領域合作，包括開展紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年和世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。

習近平稱，歷史和現實昭示我們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。

據報導，普亭表示，俄方高度重視對中關係，期待同中方在新的一年保持高層交往，深化務實合作，共同紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和中國人民抗戰勝利80周年。發展對中關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。

報導指出，普亭介紹了俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。

習近平則強調，烏克蘭危機全面升級之初，他就提出解決危機的「四個應該」等基本主張。去年9月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

雙方並同意繼續通過各種方式保持溝通協調。