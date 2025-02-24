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川普弭兵俄烏盼速戰速決 俄卻另有盤算

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普擺出想用最快時間達成俄烏停戰的架式。然而有分析指出，隨著戰場優勢在手，克里姆林宮可能認為拉長時程慢慢談的策略反而有利俄方，川普恐難如願快速弭兵。

美俄雙方高層2月18日繞過烏克蘭在沙烏地雙邊會談。華爾街日報指出，在沙國首都利雅德舉行多年來首次與美方的會談後，克里姆林宮已開始為漫長談判做準備。

俄國總統蒲亭上週似有意降低外界對談判會很快有所進展的預期，表示「（談判）這需要一些時間，至於需要多久，現在我還沒法回答」。

對俄國而言，情勢發展到由美俄直接談就已是一種勝利，因為這能打破2022年2月戰事爆發以來拜登政府對莫斯科的孤立。

俄方已表明對達成純粹的停火不感興趣，因為認定這只會給烏克蘭喘息機會重整旗鼓再戰。蒲亭想要釜底抽薪解決的是他所謂「衝突的根源」，包括烏克蘭欲加入北約和基輔出現反俄政權等。

俄方想要者遠不止烏克蘭土地，還想做到限制今後烏克蘭軍隊的規模和實力、確保烏克蘭永久中立並掌控基輔未來的政治方向。這些恐都非美國會爽快答應的條件。

莫斯科素來善於利用軍事上逐漸握有優勢來墊高談判地位，最典型的例子就是二戰尾聲的雅爾達（Yalta）會議。當年史達林藉蘇軍在歐陸戰場轉守為攻、逼得納粹德軍節節敗退時，向英相邱吉爾與美國總統羅斯福獅子大開口，導致戰後中、東歐陷入鐵幕。

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）教授兼冷戰歷史專家芮德成科（Sergey Radchenko）說：「史達林之所以能在與邱吉爾、羅斯福談判時拉高地位，就是蘇軍的戰果造成新的既定現實。現在我們能看到蒲亭也是打這種如意算盤。」

與此同時，俄國可能會想重拾開戰之初於土耳其與烏克蘭和談時的條件。當時俄國要求烏克蘭境內不得有任何外軍武器與部隊、烏克蘭軍隊縮減至特定規模，即從部隊員額、戰車數量到飛彈射程等方方面面對基輔加諸限制。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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