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烏克蘭無人機夜襲 俄羅斯煉油廠起火

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯當地媒體報導和官員今天說，烏克蘭無人機前一夜的襲擊，引發俄羅斯一家煉油廠大火。

法新社報導，基輔遠程無人機攻擊，已擊中幾個俄羅斯能源設施，烏克蘭宣稱這是報復莫斯科飛彈攻擊。在俄烏3年的衝突中，俄羅斯的飛彈襲擊癱瘓烏克蘭能源網絡，並在不同的時間點切斷數以百萬計人的電力。

俄羅斯利珊州（Ryazan）州長馬可夫（PavelMalkov）在加密通訊軟體Telegram表示，無人機被擊落後，「由於掉落的碎片，一家企業廠區起火」。

俄羅斯國防部說，前一夜擊落22架烏克蘭無人機，其中兩架在莫斯科東南方的利珊州被擊落。

與俄國安全部門關係密切的Telegram頻道Baza表示，大火發生在一家煉油廠。

根據當地媒體報導，這個煉油廠是俄羅斯石油巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）擁有，今年第3度遭到攻擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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