烏克蘭無人機夜襲 俄羅斯煉油廠起火
俄羅斯當地媒體報導和官員今天說，烏克蘭無人機前一夜的襲擊，引發俄羅斯一家煉油廠大火。
法新社報導，基輔遠程無人機攻擊，已擊中幾個俄羅斯能源設施，烏克蘭宣稱這是報復莫斯科飛彈攻擊。在俄烏3年的衝突中，俄羅斯的飛彈襲擊癱瘓烏克蘭能源網絡，並在不同的時間點切斷數以百萬計人的電力。
俄羅斯利珊州（Ryazan）州長馬可夫（PavelMalkov）在加密通訊軟體Telegram表示，無人機被擊落後，「由於掉落的碎片，一家企業廠區起火」。
俄羅斯國防部說，前一夜擊落22架烏克蘭無人機，其中兩架在莫斯科東南方的利珊州被擊落。
與俄國安全部門關係密切的Telegram頻道Baza表示，大火發生在一家煉油廠。
根據當地媒體報導，這個煉油廠是俄羅斯石油巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）擁有，今年第3度遭到攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言