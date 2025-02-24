澤倫斯基盼中國為和平做出貢獻 北京重彈舊調

俄烏戰爭3週年之際，烏克蘭總統澤倫斯基公開表達盼中國為和平做出貢獻，美國總統川普也說中國可為結束戰爭發揮作用。面對國際的期待，北京今天重申，繼續為推動俄烏戰爭政治解決發揮建設性作用。

俄烏戰爭24日屆滿3週年前夕，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日在基輔舉行記者會表示，希望在烏克蘭恢復和平、未來重建等方面得到中國的幫助。近期曾與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）通話的川普稍早前也表示，中國可以為結束俄烏戰爭發揮作用。

據中國官媒環球網，針對澤倫斯基及川普的上述態度，有日媒下午在中國外交部例行記者會提問「中方是否有新的計畫或倡議，為促進烏克蘭和平做出積極貢獻？」。

中國外交部發言人林劍回答時表示，「中國在『烏克蘭危機』（俄烏戰爭）問題上的立場是一貫的、明確的。危機全面升級以來，中方一直同有關各方保持溝通，致力於為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋」。

林劍重申既有立場指出，「中方將始終堅定站在和平一邊，秉持客觀公正立場，繼續同國際社會一道，為推動危機政治解決發揮建設性作用」。