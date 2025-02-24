快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

美國促俄烏儘速停火 莫斯科主張敲定長久和平協議

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄國一名高階外交官告訴俄羅斯新聞社，俄羅斯期盼就烏克蘭問題達成一項長久和平協議，以根除俄國所認定的衝突肇因，而非快速達成一份美國支持但戰火旋即重燃的停火協議。

今天是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令數以萬計俄軍入侵烏克蘭滿3週年的日子，俄羅斯新聞社（RIA）發布針對俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的專訪內容。

雷雅布可夫表示，莫斯科致力於達成一項經得起時間考驗的烏克蘭協議。

俄羅斯新聞社引述雷雅布可夫的話報導指出：「我們能夠充分體認美方亟欲儘速停火的期盼，但…沒有長久解決方案的停火，將導致戰火旋即復燃，並將造成衝突再起，甚至導致更嚴重的後果，其中包括對俄美關係的影響。我們不希望看到這種情況。」

他說：「我們應該找到一個長久的解決方案，而這個解方必然要包括一個要件，也就是根除發生在烏克蘭境內與周遭各種情況的肇因。」

針對美俄兩國上週在利雅德晤談，莫斯科已表示雙方同意致力於恢復雙邊關係，以及準備磋商烏克蘭問題。雷雅布可夫說，對於美國總統川普（DonaldTrump）所提的烏克蘭和平計畫，這次會談並未提供更多明確訊息。

雷雅布可夫於專訪中重申俄國立場指出，由於北大西洋公約組織（NATO）「無限制」東擴，俄羅斯別無選擇對烏克蘭發動「特別軍事行動」。對於俄國揮軍入侵，烏克蘭與西方國家稱之為殘暴的殖民主義式征服之戰。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏戰爭打3年！「我們與俄的距離」血淚見證戰火無情

馬克宏華府行 盼讓川普將歐洲納入俄烏停戰談判

烏歐提聯大決議譴責俄…美促撤回遭拒！ 另提決議案

川普敵視烏克蘭言行 引發部分共和黨人反彈

相關新聞

俄烏戰滿3年！澤倫斯基致敬人民絕對英勇 范德賴恩挺「烏克蘭=歐洲」

衛報報導，俄烏戰爭24日屆滿3周年，烏克蘭總統澤倫斯在社群發文，對於烏克蘭人3年來在戰爭中展現「絕對英勇」感到驕傲。另一...

和普亭通話談及俄烏！習近平提「真朋友」：樂見俄國為化解衝突作出努力

2月24日下午，大陸國家主席習近平應約與俄羅斯總統普亭通電話。央視報導，普亭介紹了俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機（俄...

馬克宏華府行 盼讓川普將歐洲納入俄烏停戰談判

法國官員在總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府前表示，馬克宏將利用他與川普的「特殊」關係，讓美國領袖將歐...

烏歐提聯大決議譴責俄…美促撤回遭拒！ 另提決議案

烏克蘭在歐洲國家支持下向聯合國提案，紀念俄烏戰爭爆發三周年，但美國大力推動撤銷該提案，並另外自行提出華府草擬的決議案，顯...

川普敵視烏克蘭言行 引發部分共和黨人反彈

川普總統18日說烏克蘭三年前「根本不該發動戰爭」，但21日改口說的確是俄國入侵烏國，而烏國很快就會與美國簽下礦產協議，有...

歐盟3月6日峰會！商討烏克蘭、歐安全 瑞士國防軍願赴烏維和

美國總統川普對烏克蘭採取強硬立場，並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖下周將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。