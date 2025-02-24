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俄烏戰爭3週年 歐盟對俄羅斯祭出第16輪制裁

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導

今天是俄羅斯全面入侵烏克蘭滿3週年，歐盟對俄羅斯祭出新一輪制裁，旨在遏制其戰爭行動。

法新社報導，這是自俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面進攻以來，歐洲聯盟（EU）對俄國祭出的第16輪制裁。

歐盟正試圖持續對俄羅斯政府施壓，即便美國總統川普（Donald Trump）與俄國總統蒲亭（VladimirPutin）展開對話，損害烏克蘭當局及歐洲盟友的利益。

歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「這新一輪制裁不僅針對俄羅斯影子艦隊，同時也制裁那些支持不安全油輪營運的人士、用於駕駛無人機的電子遊戲控制器、用於規避我們制裁的銀行及用於散布謊言的宣傳機構。」

卡拉斯指出：「誰是侵略者，誰應該為這場戰爭付出代價並承擔責任，這毫無疑問。隨著結束俄羅斯侵略的談判正在進行，我們必須讓烏克蘭盡可能處於最強的位置。制裁提供了影響力。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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